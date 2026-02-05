النائب أحمد سمير : التعاون المصري مع أفريقيا شراكة تنموية تخدم المصالح المشتركة

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية في مجال الطيران المدني يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم خطط التنمية المستدامة داخل القارة.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحركات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للتوسع في الأسواق الأفريقية تعكس رؤية الدولة المصرية القائمة على بناء شراكات حقيقية قائمة على تبادل الخبرات والمصالح، وليس مجرد تعاون تقليدي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وخلق فرص نمو مشتركة.

.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نقل الخبرات المصرية في مجالات صيانة الطائرات، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية يمثل قيمة مضافة حقيقية للدول الشقيقة، وفي الوقت نفسه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والخدمات الفنية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد النائب أحمد سمير على أن التعاون مع غينيا الاستوائية يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية العمل المشترك في دعم حركة التجارة والسياحة وربط الأسواق الأفريقية، بما يحقق مصالح اقتصادية مباشرة للطرفين، ويخدم أهداف التكامل الإقليمي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يدعم بقوة أي خطوات من شأنها تعزيز التعاون المصري الأفريقي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران، باعتبارها أدوات فاعلة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في القارة.