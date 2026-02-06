عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة

توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة دخول أنواع وموديلات جديدة من السيارات، مما يعكس حركة نشطة ومتجددة في السوق المحلي.

حركة السوق وقرارات الشراء

وأوضح السبع خلال تصريحات ببرنامج «يحدث في مصر» والمذاع عبر قناة «إم بي سي مصر» أن سعر العملة الأجنبية وثمن السيارة من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق وقرارات الشراء.

التصنيع المحلي والتوكيلات

كما أشار إلى أن التصنيع المحلي والتوكيلات لهما تأثير واضح على أسعار السيارات في مصر، مشددًا على أن سعر العملة والفائدة يتحكمان بنحو 15% من سعر السيارة، إلى جانب عوامل أخرى مثل المنافسة بين الشركات ودعم الشركات الأم.

تطوير الشكل الخارجي للسيارات

وأضاف أن بعض الشركات تسعى لجذب العملاء عبر تطوير الشكل الخارجي للسيارات وإضافة تقنيات تكنولوجية حديثة، بهدف تقديم مزايا إضافية تميزها في السوق وتزيد من فرص البيع.