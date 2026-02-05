قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
خالد يوسف

تواصل الدولة جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، كأحد أهم برامج الدعم النقدي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومساعدة هذه الفئة على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تحظى هذه المنحة باهتمام واسع من المواطنين، ما يجعلها عنصرًا مهمًا ضمن سياسات الدعم الاجتماعي.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

تم تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بمبلغ 1500 جنيه لكل مستفيد، في خطوة تعكس توجهًا نحو زيادة حجم الدعم النقدي المقدم، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

وتُعد هذه الزيادة محاولة لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين ومساعدتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية خلال المواسم المهمة.

أماكن ووسائل صرف المنحة

لتسهيل عملية الصرف وتقليل الزحام، تم توفير أكثر من وسيلة للحصول على المنحة، وتُعد خيارًا عمليًا وآمنًا، خاصة لكبار السن أو من يواجهون صعوبة في التنقل، كما تضمن سرعة الحصول على المستحقات دون عناء، ومن أبرزها: 

ـ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة للمستفيدين. 

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة الكترونيا

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط هــنــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

خطوات تقديم الفرد على منحة العمالة غير المنتظمة

ـ يتم التقديم للحصول على المنحة من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل

ـ يتوجب على المتقدم ملء النموذج المخصص للعمالة غير المنتظمة

ـ إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ شهادة الميلاد المميكنة. 

ـ في حال وجود مدد اشتراك سابقة، يُطلب تقديم صحيفة البيانات الأساسية.

ـ قد تُطلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية.

شروط الاستحقاق والفئات المستفيدة

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

ـ أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة رمضان والعيد

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل.

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف.

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون.

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى.

ـ عمالة المنازل.

ـ محفظو القرآن والقراء.

ـ خدام الكنائس والمرتلون.

ـ عمال الزراعة المؤقتون.

مواعيد صرف المنح السنوية للعمالة الغير منتظمة

تُصرف المنح الأخرى المخصصة للعمالة غير المنتظمة خلال العام كما يلي:

ـ منحة شهر رمضان: قبل بداية الشهر وحتى نهايته.

ـ منحة عيد الفطر: الأسبوع الأخير من رمضان.

ـ منحة عيد العمال: من أول مايو حتى نهاية الشهر.

ـ منحة عيد الأضحى: قبل عيد الأضحى مباشرة.

ـ منحة المولد النبوي الشريف: بداية ربيع الأول هجريًا.

بمناسبة رمضان صرف منحة للعمالة غير المنتظمة برامج الدعم النقدي مظلة الحماية الاجتماعية شهر رمضان المبارك

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

