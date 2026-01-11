خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو

قالت الشيماء عبد الله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتحسين مستوى حياتهم.

تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة

وأضافت عبد الله خلال صباح البلد أن الدولة تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم.

وأشارت إلى أنه يتم توفير عدد من التدريبات المتنوعة للعمالة غير المنتظمة، بهدف تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمات المواطنين، والضغط على بند العمالة غير المنتظمة.

ويتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر استعلام، حيث تظهر حالة الطلب سواء كان مسجلا من قبل أم لا، ومدى الاستحقاق للدعم.

كما تتيح الصفحة نفسها متابعة أي مستجدات تتعلق بالمنح أو برامج التدريب والدعم المخصصة لهذه الفئة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

يشترط أن يكون العامل مسجلا في مديرية القوى العاملة التابع لها محل إقامته، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وألا يكون لديه أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

المزارعين، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا، إضافة إلى الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيا.

موعد صرف المنحة القادمة للعمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعتبارا من 7 يناير، بقيمة 1500 جنيه.

ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.