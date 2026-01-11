قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
توك شو

خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو

منار عبد العظيم

قالت الشيماء عبد الله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتحسين مستوى حياتهم.

تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة

وأضافت عبد الله خلال صباح البلد أن الدولة تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم.

وأشارت إلى أنه يتم توفير عدد من التدريبات المتنوعة للعمالة غير المنتظمة، بهدف تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمات المواطنين، والضغط على بند العمالة غير المنتظمة. 

ويتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر استعلام، حيث تظهر حالة الطلب سواء كان مسجلا من قبل أم لا، ومدى الاستحقاق للدعم. 

كما تتيح الصفحة نفسها متابعة أي مستجدات تتعلق بالمنح أو برامج التدريب والدعم المخصصة لهذه الفئة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي جاءت كالتالي:

 أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي. 

يشترط أن يكون العامل مسجلا في مديرية القوى العاملة التابع لها محل إقامته، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وألا يكون لديه أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

 المزارعين، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا، إضافة إلى الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيا.

موعد صرف المنحة القادمة للعمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعتبارا من 7 يناير، بقيمة 1500 جنيه. 

ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.

العمالة غير المنتظمة

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ارشيفية

تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالقاهرة

متهمين

اليوم.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى بأنبوبة غاز وترويع الزبائن بطوخ

ارشيفية

سب وقذف.. نظر دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي اليوم

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

