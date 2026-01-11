قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
أخبار البلد

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
محمد غالي

يبحث عدد من العمالة غير المنتظمة، عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجا للحماية الاجتماعية، حيث تضم شريحة كبيرة من العاملين دون عقود رسمية في قطاعات مثل البناء والزراعة والصيد.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على توفير مظلة حماية اقتصادية واجتماعية من خلال برامج الدعم النقدي والتأمين الصحي والتدريب والتشغيل، ما يدفع قطاعا واسعا من المواطنين للبحث عن خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

وتعد خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من أهم الخدمات التي تتيح للمواطنين التأكد من تسجيل بياناتهم ضمن قاعدة البيانات الرسمية بوزارة العمل، ومتابعة أي مستحقات أو مبادرات يتم إطلاقها لصالحهم، وفيما يلي تفاصيل الاستعلام وشروط الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمات المواطنين، والضغط على بند العمالة غير المنتظمة. 
ويتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر استعلام، حيث تظهر حالة الطلب سواء كان مسجلا من قبل أم لا، ومدى الاستحقاق للدعم. 
كما تتيح الصفحة نفسها متابعة أي مستجدات تتعلق بالمنح أو برامج التدريب والدعم المخصصة لهذه الفئة.

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي. 


كما يشترط أن يكون العامل مسجلا في مديرية القوى العاملة التابع لها محل إقامته، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وألا يكون لديه أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

تشمل الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة المزارعين، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا، إضافة إلى الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيا.

موعد صرف المنحة القادمة للعمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعتبارا من 7 يناير، بقيمة 1500 جنيه. 

ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

