1.575مليون يورو منحة من هولندا لتمويل دراسة جدوى حماية 5 شواطئ

وقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبيتر مولّيما سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتفاقية المنحة المقدمة من مؤسسة (Invest International) الهولندية بشأن تمويل دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد طبيعية في دلتا النيل، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والجانب الهولندي.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لوزارة الخارجية، وللسفير الهولندي ولمؤسسة (Invest International) على توقيع اتفاقية هذه المنحة البالغة 1.575 مليون يورو لتمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات الأولوية، وإعداد دراسة جدوى تفصيلية لأكثر المناطق المطلوب تنفيذ أعمال الحماية بها بمنطقة دلتا النيل.

وقال وزير الري إن دراسة الجدوى المقررة ستمكن وزارة الري من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لكافة المناطق المطلوب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بها، بالبناء على مخرجات دراسة "البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط" التي تم عرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه في أكتوبر 2025، حيث يُعد البحث عن مصادر مستدامة للرمال لتغذية الشواطئ خطوة أساسية نحو تطوير إجراءات حماية فعالة وصديقة للبيئة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لأكثر من 50 عاما من التعاون المتميز بين مصر وهولندا في مجال المياه، والقائم على الشراكة والثقة وتبادل المعرفة والحلول العلمية والالتزام المشترك.