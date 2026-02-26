كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) بتوزيع وبيع العديد من المصاحف الشريفة جميعها مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط "المدير المسئول" وبحوزته (العديد من أجزاء المصحف الشريف مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة دون الحصول على التراخيص اللازمة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





