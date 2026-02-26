قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
حوادث

بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بتوظيف الأموال فى المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة مقابل عمولة ونسبة من الأرباح يتحصلوا عليها من خلال محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة ، وإدارتهما صفحات إلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وإستخدامها فى الرويج لنشاطهما الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما ( 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى " - 4 شرائح خطوط هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المستحدثة والتى ترتكب من خلال التطبيقات الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية" الإنترنت". 

الأجهزة الأمنية توظيف الأموال العملات المشفرة

