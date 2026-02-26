بعد موجة التقلبات.. استقرار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 26-2-2026 حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة ارتفاعات سابقة في أسعار الحديد، مقابل تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، ما أعاد التوازن إلى السوق المحلية.

وحافظت أسعار الحديد على ثباتها عقب الزيادة الأخيرة التي سجلتها الشركات والموزعون، إذ تراوحت الأسعار بين 34,500 جنيه و37,500 جنيه للطن، وفقًا لنوع الشركة ومنطقة التوزيع.

وقد جاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

سعر حديد عز: 37,200 جنيه

سعر حديد بشاي: 37,600 جنيه

سعر حديد المصريين: 36,500 جنيه

سعر حديد الجارحي: 34,600 جنيه

سعر الجيوشي للصلب: 35,500 جنيه

سعر حديد السويس للصلب: 36,500 جنيه

سعر حديد المراكبي: 36,300 جنيه

سعر حديد العشري: 35,500 جنيه

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فقد جاءت اليوم كالتالي:

وعلى الجانب الآخر، استقرت أسعار الأسمنت اليوم بعد انخفاض قدره نحو 200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا، فيما يصل السعر للمستهلك إلى نحو 4,200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش الربح.

وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4,450 جنيهًا

سعر طن أسمنت حلوان: 4,200 جنيه

سعر طن أسمنت السويس: 3,950 جنيهًا

سعر طن أسمنت الفهد: 3,750 جنيهًا

السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء بعد تحركات متباينة في الأسعار، مع استقرار الحديد عند مستوياته المرتفعة نسبيًا، مقابل تراجع الأسمنت.



