الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكين شو رئيس مجلس إدارة شركة إنفجين إنرجي لتوربينات الرياح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في مستهل اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وإنفجين، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، ومشيراً إلى حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مع ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليمياً للطاقة النظيفة؛ مضيفاً سيادته في هذا السياق أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى ذات الصلة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن مسئولي الشركتين أكدا التزامهما بتعزيز استثماراتهما في السوق المصري في ضوء تطور بيئة الأعمال والتعاون الفعّال من الجهات المعنية، معربين عن تقدير شركتيهما للدعم الذي يحظون به من جانب الدولة المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح، وحرصهما على توسيع نطاق شراكاتيهما في مصر بما يدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز فرص تصدير الطاقة والمنتجات منخفضة البصمة الكربونية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعميق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، كما تم تأكيد أهمية استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة، كما جرى استعراض خطط شركة "سكاتك" في مجال البنية التحتية للطاقة في مصر، وبالأخص في مجالات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بما يتيح توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وتوليد الطاقة عن طريق الرياح. هذا، وقد أكّد السيد الرئيس أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد.