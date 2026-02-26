قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للمريض الذي نصحه الطبيب بالفطر صيام رمضان؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: "إنَّ مِن المقرر شرعًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ونهت عن كل ما من شأنه أن يوقع المسلم في المشقة أو يعرضه للخطر أو الضرر؛ وذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾".
وفي سياق الإجابة على استفسار حول حكم صيام مريض القلب الذي خضع لعملية قسطرة ونهاه الطبيب عن الصوم، أكدت الدار أن الشريعة أناطت التكليف بالاستطاعة، مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». 

وأوضحت أن رخصة الإفطار للمريض والمسافر ثابتة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وهو ما أجمع عليه أهل العلم.
متى يصبح الفطر واجبًا؟
شددت دار الإفتاء على أنه إذا اقترنت المشقة بخوف الضرر أو الهلاك بناءً على إخبار طبيب ثقة مختص، فإن الفطر في هذه الحالة ينتقل من كونه "رخصة" إلى كونة "واجبًا شرعيًا". 

واستدلت الدار بأقوال أئمة المذاهب الأربعة:
 عند الحنفية: أكد الإمام الكاساني أن الإفطار يكون واجبًا إذا خيف الهلاك؛ لأن الصوم حينها يكون إلقاءً بالنفس إلى التهلكة وهو حرام.
 عند المالكية: قرر الإمام ابن جزي والخرشي أن من خاف على نفسه الهلاك أو المشقة العظيمة وجب عليه الفطر لحفظ النفس.
 عند الشافعية: جزم الإمام الخطيب الشربيني بوجوب الفطر عند خشية الهلاك.
 عند الحنابلة: ذكر الإمام المرداوي والبهوتي أنه يُكره الصوم ويُستحب الفطر لمن خاف زيادة المرض أو تضرره بالعطش.
عقوبة مخالفة أمر الطبيب
وحذرت الدار من أن المريض الذي يصر على الصيام رغم تحذير الطبيب المختص يرتكب إثمًا شرعيًا؛ لمخالفته أمر الله بحفظ النفس وإلقائه بها إلى التهلكة.
ماذا يفعل المريض بعد الإفطار؟
أوضحت الفتوى المسارات التالية للمريض بعد انقضاء رمضان
 في حالة الشفاء يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها باتفاق الفقهاء.
 في حالة المرض المزمن إذا كان المرض مستمرًا ولا يُرجى برؤه، تلزمه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، فإن كان عاجزًا ماديًا فلا شيء عليه.

 

متى يصبح الفطر واجبًا عقوبة مخالفة أمر الطبيب صيام المريض رخصة الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

صاحب أغلي كوباية شاي.. 5 صفقات خارج الخدمة في الأهلي| أسماء مفاجأة

فينسيوس

أرقام قياسية في الإقصائيات.. فينيسيوس يتفوق على الجميع

النادي الأهلي

غرامة 588 آلاف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد