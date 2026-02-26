قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟.. الأزهر للفتوى يجيب

هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟
هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟
شيماء جمال

هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهواتف الذكية؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى: الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء.

هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف

وبين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: انه لا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف، ولا يلزم له الوضوء.

جدول العبادات فى رمضان

1) الإستيقاظ قبل الفجر لأداء قيام الليل وقراءة القرآن، وإذا تبقى وقت بعد السحور وقبل آذان الفجر، يمكن صلاة ركعتين أو قراءة القرآن، ثم صلاة ركعتين سنة الفجر وصلاة الفجر، وختم الصلاة ويفضل أن يكون فى نفس مكان الصلاة وقراءة أذكار الصباح والنوم بعد ذلك للراحة.

2) الإستيقاظ قبل صلاة الظهر بساعة على الأقل، صلاة الضحى وقراءة حزب “نصف جزء” من القرآن الكريم، ثم صلاة الظهر، وسنة صلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده.

3) تنظيف المنزل والبدء فى إعداد الطعام ولا ننسى أن نشغل اللسان دائما بالذكر والتسبيح والإستغفار أثناء إعداد الطعام وتنظيف المنزل.

4) قبل العصر بنصف ساعة، الوضوء وقراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الآذان والدعاء بعده، ثم صلاة العصر والجلوس فى المصلى لختم الصلاة.

5) العودة لإعداد الطعام، وأثناء إعداد الطعام قراءة أذكار المساء.

6) قبل المغرب بنصف ساعة الإكثار من الدعاء أو قراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الآذان، الفطور على التمر أو الحليب ، ولا ننسى أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويُفضل الصلاة قبل الأكل، حتى تكون فى وقتها وسنة المغرب ركعتين بعد المغرب .

7) الترديد خلف المؤذن لصلاة العشاء ودعاء بعد الآذان، صلاة العشاء ثم ركعتين سنة العشاء، والبدء فى صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة تُصلى مثنى مثنى ثم الوتر. ثم قراءة جزء كامل من القرآن.

8) الجلوس مع الأسرة قليلًا، ثم الخلود للنوم للراحة قبل الإستيقاظ قبل الفجر بساعتين، وإعادة الجدول طوال شهر رمضان الكريم، إذا تم الإلتزام بالجدول السابق نضمن أن نختم القرآن أكثر من مرتين على الأقل، يمكن تعديل الجدول بتكثيف أوقات العبادة أو التقليل منها، ولكن لا يكون القرآن أقل من جزء يوميًا حتى نتمكن من ختمه على الأقل مرة فى شهر رمضان العظيم.

9) الإلتزام بأذكار الصباح والمساء وبعد الآذان، والتسبيح والإستغفار أثناء التنظيف أو إعداد الطعام، فيسهل الله لكِ أمورك و يُثقل ميزان حسناتك.

10) قراءة جزء من القرآن الكريم لا يستغرق أكثر من ثلاثون دقيقة على أسوء الأحوال.

11) فى رمضان ليلة خيرًا من ألف شهر” 83 سنة و 3 شهور”، فلنغتنمها.

12) فى العشر الأواخر من رمضان يفضل الإكثار من دعاء “اللهم إنك عفوًا تحب العفو فأعفُ عنا”.

13) يمكنك يوميًا زيادة مقدار الإفطار لشخص واحدًا فقط ” فقير أو من أطفال الشوارع ” و تقديمه له بعد تغليفه، فتأخذين أجر صيامك وصيام من تفطرينه.

14) كثرة الكلام لا تجلب سوى الذنوب، لانه غالبًا لا يخلو من غيبة أو نميمة، فلنقلل من الكلام ونجعل اللسان رطب دائما بذكر الله.

15) الغرض من رمضان الصيام والإمتناع عن الشهوات، إمتثالًا لأمر الله وليس التبذير وكثرة العزومات.

