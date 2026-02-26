قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
1.3 مليون طن صادرات.. معمل جديد يدعم مكانة البطاطس المصرية عالميا

وزير الزراعة
شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، وبعض قيادات الوزارة، أروقة المعمل، والأقسام التابعة له، حيث يضم 20 معملا متخصصًا ووحدة، تستهدف دعم منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة.

وأكد فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس لضمان جودة البطاطس المصرية في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير، وذلك من خلال إجراء تحاليل دقيقة وشاملة تشمل الفحوصات المعملية باستخدام أحدث التقنيات، والمعايير الدولية، ونظم الاستشعار عن بُعد.

وشدد وزير الزراعة على أهمية دور المعمل في دعم المزارعين والمستثمرين عبر تقديم خدمات موثوقة وسريعة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبطاطس المصرية، وترسيخ ثقة المستهلك الدولي، مع الالتزام التام بمتطلبات الجودة العالمية.

وقال فاروق، إن محصول البطاطس، يعد من المحاصيل الاستراتيجية  والتقديرية الهامة، حيث جاء في المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، بكميات وصلت إلى 1.3 مليون طن، وذلك بفضل الجهود المشتركة والتعاون بين كافة الجهات المعنية في منظومة التصدير، إضافة إلى الجهود البحثية لإنتاج محصول يتوافق مع المعايير والاشتراطات التصديرية.
وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي يقوم بها العاملين والباحثين بالمعمل، بقدر عالي من الحرفية والكفاءة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتطوير الاداء، لافتا إلى أهمية أن يكون المعمل مركزًا لتأهيل الكوادر البحثية والفنية، ونموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم خدمات متميزة لمنتجي ومصدري البطاطس، بهدف الحفاظ على سمعة البطاطس المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل المركزي لفحص وإنتاج وتصدير البطاطس، إن المعمل أُنشئ عام 1974 تحت مسمى «مشروع العفن البني في البطاطس» طبقًا للقرار الوزاري رقم (4158)، إلى أن تم تغيير اسم المشروع إلى «المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس» في الأول من ديسمبر 2025، وتم استحداث عدد من الانشاءات والمعامل الفرعية والتوسعات الخاصة به، لزيادة الكفاءة والقدرة والطاقة الاستيعابية.

واستعرضت بلابل دور المعمل باعتباره أحد أهم الكيانات البحثية في مجال تشخيص أمراض البطاطس، والذي تمثل في مساعدة منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، مع ضمان منتج مصري عالي الجودة وخالٍ من الأمراض، بما يسهل حركة تجارة آمنة لمحصول البطاطس، وحصر الأراضي المصابة بالعفن البني وإضافة مناطق جديدة خالية من الإصابة سنويًا، والرقابة على تقاوي البطاطس الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، وحماية الأراضي المصرية من تسلل الأمراض، والعمل على زيادة الكميات المصدرة من المحصول.=

 شهادات الاعتماد الدولية

وأوضحت أن المعمل يهتم بالجانب البحثي من خلال إجراء الأبحاث الخاصة بأمراض محصول البطاطس، حيث يتميز بحصوله على شهادات الاعتماد الدولية، خاصة أنه يضم 20 معملًا ووحدة فرعية.

