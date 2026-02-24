قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
أخبار البلد

وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تضمن القرار الآتي:

-ندب الدكتور أحمد محمد عضام للعمل رئيسًا لقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، مع الإشراف على الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

-ندب الدكتور أحمد محمد رزق للعمل رئيسًا لقطاع الخدمات الزراعية.

-ندب الدكتور خالد محمد محمود للعمل رئيسًا لقطاع الإنتاج الزراعي.

-ندب الدكتور علي عبد المُحسن للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، مع تكليفه بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية بجانب عمله.

-ندب الدكتورة إيناس محمد عباس للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.

-ندب الدكتورة نُهى عبد المُحسن محمود للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

-ندب الدكتورة رحاب محمد محمد للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

-تكليف الأستاذ عبد الحميد إبراهيم التراس بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجانب عمله.

كما أصدر الوزير القرارات التالية بمديريات الزراعة في المحافظات:

-ندب المهندس الزراعي ناصر محمد محمود علي أبو طالب للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

-ندب المهندس الزراعي حسام الدين محفوظ حسن سالم للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

-ندب الدكتور أيمن أبو الحسين عبد الحليم حموده للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية.

-ندب المهندس الزراعي محمد عزت محمد عجور للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

-ندب الدكتور نبيل النبوي الششتاوي يوسف للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية.

-ندب الدكتور الحسين غلاب جلال أحمد للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

-ندب المهندس الزراعي محمد عبد الرحمن محمود للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه القرارات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة بالقيادات التنفيذية، وتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم خطط الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج.

الزراعة وزير الزراعة حركة تغييرات

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

