نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نشرة المرأة والمنوعات

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

العزومات تستهلك الميزانية في رمضان.. حلول اقتصادية لتخفيف الضغط المالي

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة