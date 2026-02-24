قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تبحث الكثير من الأسر عن طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط تكون وجبة متكاملة ومشبعة وتكفي جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط  

  • ومع التخطيط الجيد واختيار المكونات بعناية، يمكن إعداد وجبة تحتوي على بروتين ونشويات وخضروات دون تجاوز الميزانية المحددة.
  • السر لا يكمن في تقليل الكمية، بل في اختيار مكونات ذكية واقتصادية تمنح قيمة غذائية عالية بسعر مناسب. 
  • وفي هذا التقرير، نقدم مثالًا عمليًا لوجبة متكاملة يمكن تحضيرها بحوالي 200 جنيه فقط، مع خطوات واضحة ونصائح لتوفير أكبر.

مكونات الوجبة الاقتصادية

  طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط تكون وجبة متكاملة ومشبعة 

لتحضير وجبة تكفي 4 إلى 5 أفراد، يمكن الاعتماد على المكونات التالية:

  • كيلو وراك دجاج أو دجاجة متوسطة الحجم
  • كيلو أرز
  • نصف كيلو بطاطس
  • طبق سلطة خضراء طماطم + خيار + جزر
  • ملعقتان صلصة طماطم
  • بصلتان متوسطتان
  • زيت وملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة

تتميز هذه المكونات بأنها متوفرة في معظم الأسواق، كما يمكن الاستفادة من العروض الأسبوعية لتقليل التكلفة أكثر.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

 طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط تكون وجبة متكاملة ومشبعة 
  • تُغسل وراك الدجاج جيدًا وتُتبل بالملح والفلفل والبهارات والقليل من عصير الليمون إن وجد.
  • يُضاف إليها بصل مقطع وملعقة صلصة مع ملعقة زيت.
  • تُرص في صينية وتُغطى بورق فويل، ثم تدخل فرنًا متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة تقريبًا.
  • يُزال الفويل في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.
  • بهذه الطريقة نحصل على بروتين مشبع ولذيذ دون الحاجة لإضافة مكونات مكلفة.
  • يُغسل الأرز جيدًا ويُصفى.
  • في حلة على النار، تُسخن ملعقة زيت ويُضاف الأرز ويُقلب قليلًا.
  • يُضاف الماء الساخن بنسبة كوبين ماء لكل كوب أرز.
  • يُترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
  • الأرز عنصر أساسي يمنح شعورًا بالشبع، كما أنه منخفض التكلفة مقارنة بغيره من النشويات.
  • يمكن تقطيع البطاطس مكعبات وتشويحها في طاسة بقليل من الزيت والملح والفلفل، أو إضافتها إلى صينية الدجاج لتطهى معًا في الفرن، مما يوفر في استهلاك الغاز والزيت.
  • تُقطع الطماطم والخيار والجزر، ويُضاف إليها رشة ملح وليمون. السلطة تضيف قيمة غذائية مهمة وتُحسن الهضم، كما أنها قليلة التكلفة وتعتمد على خضروات بسيطة.

لماذا تعتبر هذه الوجبة متكاملة؟

تحتوي الوجبة على:

  • بروتين من الدجاج لدعم العضلات والشعور بالشبع.
  • كربوهيدرات من الأرز تمنح طاقة.
  • ألياف وفيتامينات من السلطة والخضروات.
  • بهذا التوازن، نحصل على وجبة منزلية صحية ومشبعة دون الحاجة لشراء أطعمة جاهزة مرتفعة الثمن.

نصائح مهمة لتوفير أكبر

  • شراء الدجاج الكامل أو الوراك بدلًا من الصدور لأنها أقل سعرًا.
  • الاستفادة من العروض الأسبوعية في الأسواق.
  • تقليل استخدام الزيت لتقليل التكلفة والحفاظ على الصحة.
  • إعداد كمية مناسبة دون إسراف لتجنب الهدر.

كيف تكفي الوجبة لعدد أكبر؟

إذا كان عدد أفراد الأسرة أكبر، يمكن زيادة كمية الأرز والبطاطس قليلًا لأنها أقل تكلفة من البروتين، مما يجعل الوجبة تكفي الجميع دون تجاوز الميزانية.

مكونات الوجبة الاقتصادية طريقة التحضير خطوة بخطوة لماذا تعتبر هذه الوجبة متكاملة نصائح مهمة لتوفير أكبر طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط بروتين ونشويات وخضروات قيمة غذائية عالية تحضيرها بحوالي 200 جنيه كيلو وراك دجاج أو دجاجة كيلو وراك دجاج أو دجاجة متوسطة الحجم ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد

محافظ الغربية

بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة

حملات الجب البيطرى

الدقهلية .. حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار| صور

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد