أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تبحث الكثير من الأسر عن طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط تكون وجبة متكاملة ومشبعة وتكفي جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط

ومع التخطيط الجيد واختيار المكونات بعناية، يمكن إعداد وجبة تحتوي على بروتين ونشويات وخضروات دون تجاوز الميزانية المحددة.

السر لا يكمن في تقليل الكمية، بل في اختيار مكونات ذكية واقتصادية تمنح قيمة غذائية عالية بسعر مناسب.

وفي هذا التقرير، نقدم مثالًا عمليًا لوجبة متكاملة يمكن تحضيرها بحوالي 200 جنيه فقط، مع خطوات واضحة ونصائح لتوفير أكبر.

مكونات الوجبة الاقتصادية

لتحضير وجبة تكفي 4 إلى 5 أفراد، يمكن الاعتماد على المكونات التالية:

كيلو وراك دجاج أو دجاجة متوسطة الحجم

كيلو أرز

نصف كيلو بطاطس

طبق سلطة خضراء طماطم + خيار + جزر

ملعقتان صلصة طماطم

بصلتان متوسطتان

زيت وملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة

تتميز هذه المكونات بأنها متوفرة في معظم الأسواق، كما يمكن الاستفادة من العروض الأسبوعية لتقليل التكلفة أكثر.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تُغسل وراك الدجاج جيدًا وتُتبل بالملح والفلفل والبهارات والقليل من عصير الليمون إن وجد.

يُضاف إليها بصل مقطع وملعقة صلصة مع ملعقة زيت.

تُرص في صينية وتُغطى بورق فويل، ثم تدخل فرنًا متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة تقريبًا.

يُزال الفويل في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.

بهذه الطريقة نحصل على بروتين مشبع ولذيذ دون الحاجة لإضافة مكونات مكلفة.

يُغسل الأرز جيدًا ويُصفى.

في حلة على النار، تُسخن ملعقة زيت ويُضاف الأرز ويُقلب قليلًا.

يُضاف الماء الساخن بنسبة كوبين ماء لكل كوب أرز.

يُترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

الأرز عنصر أساسي يمنح شعورًا بالشبع، كما أنه منخفض التكلفة مقارنة بغيره من النشويات.

يمكن تقطيع البطاطس مكعبات وتشويحها في طاسة بقليل من الزيت والملح والفلفل، أو إضافتها إلى صينية الدجاج لتطهى معًا في الفرن، مما يوفر في استهلاك الغاز والزيت.

تُقطع الطماطم والخيار والجزر، ويُضاف إليها رشة ملح وليمون. السلطة تضيف قيمة غذائية مهمة وتُحسن الهضم، كما أنها قليلة التكلفة وتعتمد على خضروات بسيطة.

لماذا تعتبر هذه الوجبة متكاملة؟

تحتوي الوجبة على:

بروتين من الدجاج لدعم العضلات والشعور بالشبع.

كربوهيدرات من الأرز تمنح طاقة.

ألياف وفيتامينات من السلطة والخضروات.

بهذا التوازن، نحصل على وجبة منزلية صحية ومشبعة دون الحاجة لشراء أطعمة جاهزة مرتفعة الثمن.

نصائح مهمة لتوفير أكبر

شراء الدجاج الكامل أو الوراك بدلًا من الصدور لأنها أقل سعرًا.

الاستفادة من العروض الأسبوعية في الأسواق.

تقليل استخدام الزيت لتقليل التكلفة والحفاظ على الصحة.

إعداد كمية مناسبة دون إسراف لتجنب الهدر.

كيف تكفي الوجبة لعدد أكبر؟

إذا كان عدد أفراد الأسرة أكبر، يمكن زيادة كمية الأرز والبطاطس قليلًا لأنها أقل تكلفة من البروتين، مما يجعل الوجبة تكفي الجميع دون تجاوز الميزانية.