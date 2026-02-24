غرفة الرعاية الصحية تطلق شراكة استراتيجية مع الشراء الموحد وخطة للتحول الرقمي

أكد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الغرفة ناقش خلال اجتماعه الأخير عدة ملفات حيوية تهدف إلى تعزيز دور الغرفة وخدمة أعضائها، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة مع هيئة الشراء الموحد. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس، من بينهم د. غادة الجنزوري وكيل الغرفة، ود. أحمد عز الدين، ود. محمد حبلص، ومصطفى الأسمر، ود. أحمد جمال ماضي أبو العزايم، ود. هاني حافظ شريف، ود. يحيى عمر مرسي، ود. عمرو عبد الهادي، ود. أيمن هاني.

وأوضح عبد المجيد أنه تم إحاطة أعضاء المجلس بنتائج اللقاء الذي عُقد مع هيئة الشراء الموحد وبمشاركة ممثلين عن منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث جرى مناقشة آليات مشاركة أعضاء الغرفة للاستفادة من خدمات الهيئة، بالإضافة إلى استعراض مسودة التعاقد المزمع توقيعها بين الغرفة والهيئة.

وأعلن رئيس الغرفة عن تنظيم ورشة عمل موسعة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب البدء في تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة لتسهيل التواصل وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، بتكليف د. عمرو عبد الهادي بإدارة أعمال التطوير.

وفي إطار تطوير الكوادر والارتقاء بالمهارات المهنية، تقرر ضم د. محمد الحيني منسق التدريب إلى لجنة مؤتمر الغرفة المزمع عقده نهاية العام، واختيار د. أحمد أبو العزايم مقررًا للجنة، إضافة إلى تنظيم ويبينار موسع حول منظومة التأمين الصحي الشامل عقب إجازة عيد الفطر، والدورات التدريبية المعتمدة من المعهد القومي للجودة لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء الغرفة.