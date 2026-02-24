امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء بعض طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أثناء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وهؤلاء الطلاب هم :

الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر ، يتم اعفاءهم من دراسة اللغة الغربية والتربية الدينية و التربية الوطتية وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها .

الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية - غير المقيمية بجمهورية مصر العربية : يجوز اعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد ، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا ، على أن يكون ذلك بناءا على رغبة ولي الامر وإقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

الطلاب غير العرب إذا ألحقوا بمدارس لغات : يكون لهم الحق في الاعفاء من اللغة العربية والتربية والدينية والمواد القومية ( التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا) ، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها ، يرفق الطالب بإستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها على أن تخصص المدرسة لهم كشوفا مستقلة ، ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ، ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد والمدرسة مسئولة عن إخطار الطالب بذلك ويمنحون المصدقة .

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/

اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب

اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026