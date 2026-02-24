قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
أخبار العالم

تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني تحطم مروحية في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد دون معرفة الأسباب وحجم الخسائر حتى الآن .

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة أنباء برس تي في، التابعة للنظام الإيراني، بمقتل طيار مقاتل إيراني في حادث تحطم طائرة أثناء تدريب في همدان، غرب البلاد.


كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المناورات البحرية الروسية الصينية مع إيران في مضيف هرمز عقدت الخطط الأمريكية لشن عملية عسكرية ضد طهران.

وذكرت صحيفة "ذا وور زون" الأمريكية، في تقرير لها أن وجود عدد محدود من السفن الروسية والصينية في مضيق هرمز وخليج عمان لا يمثل تهديداً عسكريا مباشرا للمصالح الأمريكية، لكنه قد يعقد خطط شن هجوم على إيران.

وكان المتحدث باسم قصر الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن المناورات البحرية الروسية-الإيرانية كان مخطط لها مسبقا.

