بيدري: يامال يتوقف عن الـDJ في رمضان.. وأتمنى انضمام هذا اللاعب من ريال مدريد

تحدث بيدري، نجم وسط برشلونة، عن طموحات فريقه هذا الموسم، كما كشف عن اللاعب الذي يتمنى ضمه من صفوف الغريم ريال مدريد، إضافة إلى كواليس طريفة من داخل غرفة الملابس.

وخلال ظهوره في برنامج "إل هورميجويرو"، أكد بيدري أن الفريق يؤمن بقدرته على حصد جميع البطولات التي ينافس عليها، مشددًا على أن الروح السائدة داخل النادي تقوم على الثقة والطموح طالما أن الفريق لا يزال في دائرة المنافسة.

وأثنى لاعب الوسط الإسباني على مدربه هانز فليك، واصفًا إياه بالمدرب الصارم الذي يفرض الانضباط داخل غرفة الملابس، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظام.

وأوضح أن التأخير، خصوصًا يوم المباراة، يُقابل بعقوبات مالية كبيرة قد تصل إلى 40 ألف يورو عند التأخر عشر دقائق، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الحضور مبكرًا لتجنب أي عقوبة.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من ريال مدريد، اختار بيدري اسم كيليان مبابي دون تردد.

كما أشار إلى أجواء غرفة الملابس، موضحًا أن جول كوندي وداني أولمو من أكثر اللاعبين إثارة للضجيج، بينما يتولى لامين يامال مهمة منسق الموسيقى “DJ”، باستثناء شهر رمضان حيث يتوقف عن القيام بهذا الدور.