قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدري: يامال يتوقف عن الـDJ في رمضان.. وأتمنى انضمام هذا اللاعب من ريال مدريد

بيدري
بيدري
إسراء أشرف

تحدث بيدري، نجم وسط برشلونة، عن طموحات فريقه هذا الموسم، كما كشف عن اللاعب الذي يتمنى ضمه من صفوف الغريم ريال مدريد، إضافة إلى كواليس طريفة من داخل غرفة الملابس.

وخلال ظهوره في برنامج "إل هورميجويرو"، أكد بيدري أن الفريق يؤمن بقدرته على حصد جميع البطولات التي ينافس عليها، مشددًا على أن الروح السائدة داخل النادي تقوم على الثقة والطموح طالما أن الفريق لا يزال في دائرة المنافسة.

وأثنى لاعب الوسط الإسباني على مدربه هانز فليك، واصفًا إياه بالمدرب الصارم الذي يفرض الانضباط داخل غرفة الملابس، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظام.

وأوضح أن التأخير، خصوصًا يوم المباراة، يُقابل بعقوبات مالية كبيرة قد تصل إلى 40 ألف يورو عند التأخر عشر دقائق، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الحضور مبكرًا لتجنب أي عقوبة.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من ريال مدريد، اختار بيدري اسم كيليان مبابي دون تردد.

كما أشار إلى أجواء غرفة الملابس، موضحًا أن جول كوندي وداني أولمو من أكثر اللاعبين إثارة للضجيج، بينما يتولى لامين يامال مهمة منسق الموسيقى “DJ”، باستثناء شهر رمضان حيث يتوقف عن القيام بهذا الدور.

بيدري لامين يامال يامال برشلونة مبابي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد