مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "أبواب الخير" لدعم الفئات الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم .

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته خلال اطلاق مبادرة "أبواب الخير"، أننا نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

5.5 مليون عبوة مواد غذائية



ولفت رئيس الوزراء ، إلى أن إجمالي المستهدف من المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر و5.5 مليون عبوة مواد غذائية.







