البعثة الأممية "يوناما" تدعو لحماية المدنيين في أعقاب غارات داخل أفغانستان

دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إلى حماية المدنيين في أعقاب غارات باكستانية داخل أفغانستان، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غارات جوية شنتها القوات الباكستانية على منطقتي بهسود وخوجياني في ولاية ننكرهار داخل أفغانستان ليل 21 فبراير وحتى الساعات الأولى من صباح 22 فبراير .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت البعثة الأممية "يوناما" أن الأرقام الأولية للخسائر المدنية تشير إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة سبعة آخرين، بينهم نساء وأطفال. وقالت البعثة إن القوات الباكستانية شنت غارات جوية على منطقتي بارمال وأورغون في ولاية بكتيكا.

وذكر تقرير "يوناما" أن الحادثة الأولى للقوات الباكستانية التي وقعت في منطقة مارغاي بمديرية بارمال، بتاريخ 21 فبراير، أصابت غارة جوية مدرسة دينية وألحقت أضرارا جزئية بمسجد مجاور. وفي الحادثة الثانية التي وقعت في منطقة دهنا بمديرية أورغون، أصابت غارة جوية منزلا سكنيا مهجورا ودمرته جزئيا.

وذكّرت بعثة يوناما كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالامتثال للمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياط لمنع وقوع ضحايا مدنيين.