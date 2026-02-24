رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته، ورفض العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

وأوضح السوداني، خلال لقائه سفير الجمهورية اللبنانية الجديد لدى العراق خليل عبد الله محمد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، حرص العراق على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح العليا للشعبين الشقيقين، في طريق التنمية والازدهار.

وشدد على "أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، من خلال اعتماد الحوار لمعالجة الأزمات، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار".

من جانبه، أعرب السفير اللبناني في العراق عن تقدير بلاده لمواقف العراق الداعمة للشعب اللبناني، مؤكداً سعي لبنان إلى استمرار العلاقات المتميزة مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة.

