طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

تبحث الكثير من الأسر عن طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والرغبة في تقديم وجبات صحية بتكلفة بسيطة.

وتُعد صينية الخضار من الأكلات الاقتصادية التي يمكن تجهيزها بمكونات متوفرة في كل منزل تقريبًا، كما أنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة بفضل احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية المهمة، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

صينية الخضار في الفرن ليست مجرد وجبة جانبية، بل يمكن أن تكون طبقًا رئيسيًا متكاملًا إذا تم إعدادها بطريقة صحيحة ومتوازنة. فهي تجمع بين البطاطس والكوسة والجزر والبصل والفلفل، ويمكن إضافة أي خضار متاح حسب الموسم، ما يجعلها وصفة مرنة تناسب كل الميزانيات.

مكونات صينية خضار اقتصادية

لتحضير صينية خضار موفرة تكفي 4 أفراد، نحتاج إلى:

2 حبة بطاطس متوسطة

2 حبة كوسة

2 حبة جزر

بصلة كبيرة

حبة فلفل أخضر

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة

كوب ماء أو مرق خفيف

يمكن إضافة باذنجان أو قرنبيط أو بسلة حسب المتاح في المنزل، دون الحاجة لشراء مكونات إضافية مكلفة.

طريقة عمل صينية خضار في الفرن خطوة بخطوة

تُغسل الخضروات جيدًا وتُقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم حتى تنضج بالتساوي.

في وعاء عميق، تُخلط الصلصة مع الزيت والتوابل والماء جيدًا.

تُرص الخضروات في صينية فرن بشكل متساوٍ.

يُسكب خليط الصلصة فوق الخضار ويُقلب قليلًا لضمان توزيع التتبيلة.

تُغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرنًا متوسط الحرارة لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

يُنزع الفويل في آخر 10 دقائق للحصول على لون ذهبي شهي.

تُقدم صينية الخضار ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ويمكن الاكتفاء بها كوجبة خفيفة في العشاء.

لماذا تعتبر صينية الخضار خيارًا صحيًا؟

تتميز هذه الوصفة بأنها قليلة الدهون نسبيًا، خاصة عند استخدام كمية معتدلة من الزيت. كما أن الخضروات مصدر غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، ما يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية بين الوجبات الرئيسية.

كما تحتوي الخضروات على فيتامينات مهمة مثل فيتامين A الموجود في الجزر، وفيتامين C في الفلفل، بالإضافة إلى معادن أساسية تدعم صحة الجسم. وبالتالي فإن صينية الخضار ليست فقط موفرة، بل تساهم في دعم نظام غذائي متوازن للأسرة.

كيف نجعلها أكثر إشباعًا دون زيادة التكلفة؟

صينية خضار

لجعل صينية الخضار مشبعة أكثر، يمكن إضافة:

كوب من الحمص أو الفاصوليا البيضاء المسلوقة.

قطع بطاطس إضافية لأنها منخفضة التكلفة ومشبعة.

بيض مخفوق يُضاف في آخر 10 دقائق للحصول على قيمة بروتينية أعلى.

بهذه الإضافات البسيطة، تتحول الصينية إلى وجبة متكاملة تحتوي على كربوهيدرات وبروتين وألياف.

نصائح لتقليل التكلفة

شراء الخضروات الموسمية لأنها تكون أقل سعرًا وأعلى جودة.

استغلال بقايا الخضار الموجودة في الثلاجة بدلًا من التخلص منها.

إعداد كمية أكبر وحفظ الباقي لليوم التالي لتوفير الوقت والغاز.

صينية خضار تناسب كل الأوقات

صينية خضار

سواء كنتِ تبحثين عن وجبة اقتصادية للغداء، أو عشاء خفيف وصحي، فإن طريقة عمل صينية خضار في الفرن تظل من أفضل الخيارات. فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية والتكلفة المناسبة، ما يجعلها طبقًا مثاليًا للأسرة.