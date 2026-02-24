مصرع 3 أشخاص وإصابة 4.. ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام مركز ملوي جنوب المنيا إلى 3 جثث و4 مصابين ، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بني حافظ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.



تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وتم انتشالهم ونقلهم إلى مشرحة المستشفى.

فيما أصيب 4 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي بانتشال المصابين والعمل على رفع السيارة من المجرى المائي

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحدث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، مما أدي الي اختلال عجلات القيادة بيده، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تمت ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة آخري لتيسير الحركة المرورية بواسطة شرطة المرور، وحرر محضر بالواقعة،

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث.

