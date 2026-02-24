شاب ينهي حياته شنقًا داخل منزله في إحدى قرى ملوي بالمنيا

أقدم شخص علي إنهاء حياته شنقًا داخل منزله في ظروف غامضة بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرقة عمليات النجدة تتضمن إقدام شاب على إنهاء حياته بدائرة مركز ملوي، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إقدام م. ر في العقد السادس من عمره، بإنهاء حياته شنقًا داخل غرفة النوم بمنزله في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي وإيداعها بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.