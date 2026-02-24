إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته

أعلنت النيابة العامة في نانتير إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بالاعتداء على شابة في واقعة تعود إلى فبراير 2023، وذلك بعد استكمال مسار التحقيقات في الملف.

ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر قضائية ومحامية اللاعب، فإن القضية ستُعرض أمام القضاء الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد موعد نهائي للجلسات حتى الآن.

من جهته، جدد حكيمي نفيه التام للتهم المنسوبة إليه، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن الاتهامات لا تستند إلى أسس صحيحة.

وأوضح أنه ينتظر المثول أمام المحكمة بثقة، معربًا عن قناعته بأن الإجراءات القضائية ستُظهر الحقيقة بشكل كامل.

القضية تدخل بذلك مرحلة جديدة على الصعيد القانوني، وسط تمسك اللاعب ببراءته واستعداده للدفاع عن موقفه أمام الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.