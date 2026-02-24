القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان، مشيرة إلى لقاء ثنائي جمع وزير الخارجية المصري بالمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان.

وأضافت “سليم”، خلال رسالة على الهواء، أن وزير الخارجية المصري أكد ثوابت موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، وضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية ومساندتها في استحقاقاتها المختلفة.

وأوضحت أن القاهرة تستضيف التحضيرات لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في إطار مساعٍ لتثبيت الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، مثمنة الدور الفرنسي ومؤتمر باريس الدولي لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.