من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
ديني

في لفتة إنسانية.. "ملتقى الأزهر بلغة الإشارة" يضيء طريق الصم لاستقبال شهر رمضان

ملتقى الأزهر بلغة الإشار
ملتقى الأزهر بلغة الإشار
عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر ندوة حاشدة ضمن "ملتقى الأزهر بلغة الإشارة"، وقد شهد الملتقى تفاعلاً واسعاً من ذوي الهمم (الصم)، حيث ألقت الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة بعنوان "استقبال شهر رمضان"، قدمتها بلغة الإشارة مما يعزز الفهم الديني ويفتح آفاق التواصل الروحي لهذه الفئة.

استهلت الدكتورة منى عاشور حديثها بالتأكيد على أن استقبال رمضان ليس مجرد استعداد بدني، بل هو رحلة تبدأ من القلب قبل الجوارح، وأوضحت أن التوبة الصادقة وتجديد النية هما الركيزتان الأساسيتان، مستشهدة بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ ، وشددت على أن النية هي مقياس قبول العمل، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

وعن فلسفة الصيام، أوضحت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن المولى عز وجل فرض الصيام لتزكية النفوس، مستدلة بالآية الكريمة:  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ، كما وجهت رسالة هامة للحضور مفادها أن الصيام "مدرسة أخلاقية"، فالصيام ليس امتناعاً عن الطعام والشراب فحسب، بل هو ضبط للسلوك وكفّ للأذى، قال رسول الله ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".



أفردت المحاضِرة جانباً كبيراً للحديث عن علاقة رمضان بالقرآن الكريم، موضحة أنه شهر النور، وحثت الحضور على تدبر آياته والعمل بها، كما استعرضت أبواب الخير الواسعة في هذا الشهر، من صدقات وبر بالوالدين وصلة أرحام، مبرزة عظيم أجر تفطير الصائمين، ولم تقتصر المحاضَرة على الجانب الإلقائي، بل شهدت تفاعلاً حيوياً، حيث طرح الحضور مجموعة من الأسئلة الفقهية التي تمس حياتهم اليومية، واختتمت المحاضرة بالتذكير بأن رمضان "ضيف سريع الرحيل"، والسعيد من اغتنم لحظاته ليفوز بوعد النبي ﷺ: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه"

ويعكس هذا النشاط المستمر حرص مؤسسة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ووفق توجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على دمج ذوي الهمم (والصم خاصة) في كافة الأنشطة الدينية والتعليمية، لضمان وصول الرسالة الوسطية لكل فرد بلغة يفهمها، ترسيخاً لقيم التكافل الاجتماعي والرحمة المهداة.

الخطاب الديني الأزهر الجامع الأزهر لغة الإشارة

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

علي حجار

علي الحجار يكشف كواليس غنائه تتر مسلسل" رأس الأفعى"

مسلسل سوا سوا

بعد عرض الحلقة الثامنة .. «سوا سوا» الأعلى مشاهدة في مصر

إياد نصار

إياد نصار يكشف أصعب مشاهده في صحاب الأرض.. دخلت في نوبة بكاء

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

