من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
توك شو

برنامج وللنساء نصيب يستعرض حادث شق صدر النبي ﷺ

منار عبد العظيم

استعرض برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، إحدى أبرز الأحداث في سيرة النبي محمد ﷺ، وهي حادثة شق الصدر التي وقعت عندما كان صغيرًا قبل بعثته.

وذكرت د. دنيا أبو الخير أن حادثة شق الصدر حدثت حين كان النبي ﷺ في حجر والديه، حيث جاء ملك من الملائكة وشق صدره، وأخرج قلبه واغسله بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه. 

وأشارت إلى أن هذه الحادث يمثل رمزًا لطهارة قلب النبي ﷺ ونقائه، وتجهيزه لحمل الرسالة الإلهية، وإبعاد كل شوائب الشر والصفات السلبية عنه.

وأكدت أن هذه القصة تُبرز منذ صغر النبي ﷺ علامات التميز والنقاء في شخصيته، وتجعل المشاهدين يتأملون في الصفات الفريدة التي أهلته ليكون رسولًا للبشرية.

حادثة شق الصدر للنبي النبي صلى الله عليه وسلم وللنساء نصيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

التعليم العالي

خالد فودة رئيسا.. انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة السادات الأهلية

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة

نفقة الدولة

لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

بالصور

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

