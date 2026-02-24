برنامج وللنساء نصيب يستعرض حادث شق صدر النبي ﷺ

استعرض برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، إحدى أبرز الأحداث في سيرة النبي محمد ﷺ، وهي حادثة شق الصدر التي وقعت عندما كان صغيرًا قبل بعثته.

وذكرت د. دنيا أبو الخير أن حادثة شق الصدر حدثت حين كان النبي ﷺ في حجر والديه، حيث جاء ملك من الملائكة وشق صدره، وأخرج قلبه واغسله بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه.

وأشارت إلى أن هذه الحادث يمثل رمزًا لطهارة قلب النبي ﷺ ونقائه، وتجهيزه لحمل الرسالة الإلهية، وإبعاد كل شوائب الشر والصفات السلبية عنه.

وأكدت أن هذه القصة تُبرز منذ صغر النبي ﷺ علامات التميز والنقاء في شخصيته، وتجعل المشاهدين يتأملون في الصفات الفريدة التي أهلته ليكون رسولًا للبشرية.