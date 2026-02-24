قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات

أجلت السلطات الأسترالية أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي من مقر إقامته الرسمي في كانبرا، المعروف باسم "ذا لودج"، إثر تهديد أمني خطير.

ووفق وسائل إعلام أسترالي ؛ فقد تم إجلاء رئيس الوزراء من منزله بسبب تهديد أمني

حيث نقل رئيس الوزراء إلى مكان آمن بديل ريثما تقيم السلطات الوضع.

فيما قال موقع News.com.au إن إجلاء رئيس الوزراء جاء استجابة لبلاغ بوجود قنبلة.

وبدوره ؛ قالت متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية : "أجري تفتيش دقيق للمكان المخصص للحماية، ولم يعثر على أي شيء مريب".

وتابعت : "لا يوجد حاليا أي تهديد للمجتمع أو السلامة العامة، على أن يتم تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

فيما أشارت شبكة "أخبار أستراليا" إلى إنه من المعلوم أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى.

وفي الأسبوع الماضي، دعا ألبانيز الأستراليين إلى "تهدئة الأوضاع" بعد أن تعطل حدث دفاعي كبير في كانبرا بسبب حوادث تحقق فيها الشرطة.

وأجلت الشرطة مئات الحاضرين في مؤتمر ADM في فندق حياة بعد العثور على طرد مشبوه.

ما تم نشر فريق إبطال المتفجرات في الموقع.

فيما أُلقي حجر على نافذة الفندق أثناء كلمة أخرى، مما أدى إلى تدافع الناس نحو المخارج.

يأتي إجلاء يوم الثلاثاء وسط تزايد المخاوف. حول التهديدات الموجهة إلى المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء أستراليا.

في الأشهر الأخيرة، أبلغ أعضاء البرلمان الفيدرالي عن ارتفاع حاد في الرسائل المسيئة والتهديدية، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية التي استدعت تدخل الشرطة.

وفي وقت لاحق ؛ أن حذرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية من بيئة متوترة بشكل متزايد تغذيها المعلومات المضللة والتوترات الجيوسياسية والخطاب المتطرف.