من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أخبار العالم

قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات

أستراليا
أستراليا
محمود نوفل

أجلت السلطات الأسترالية  أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي من مقر إقامته الرسمي في كانبرا، المعروف باسم "ذا لودج"، إثر تهديد أمني خطير.

ووفق وسائل إعلام أسترالي ؛ فقد تم إجلاء رئيس الوزراء من منزله بسبب تهديد أمني
حيث نقل رئيس الوزراء إلى مكان آمن بديل ريثما تقيم السلطات الوضع.

فيما قال موقع News.com.au إن إجلاء رئيس الوزراء جاء استجابة لبلاغ بوجود قنبلة.

وبدوره ؛ قالت متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية : "أجري تفتيش دقيق للمكان المخصص للحماية، ولم يعثر على أي شيء مريب".

وتابعت : "لا يوجد حاليا أي تهديد للمجتمع أو السلامة العامة، على أن يتم تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

فيما أشارت شبكة "أخبار أستراليا" إلى إنه من المعلوم أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى.

وفي الأسبوع الماضي، دعا ألبانيز الأستراليين إلى "تهدئة الأوضاع" بعد أن تعطل حدث دفاعي كبير في كانبرا بسبب حوادث تحقق فيها الشرطة.

وأجلت الشرطة مئات الحاضرين في مؤتمر ADM في فندق حياة بعد العثور على طرد مشبوه.

ما تم نشر فريق إبطال المتفجرات في الموقع.

فيما أُلقي حجر على نافذة الفندق أثناء كلمة أخرى، مما أدى إلى تدافع الناس نحو المخارج.

يأتي إجلاء يوم الثلاثاء وسط تزايد المخاوف. حول التهديدات الموجهة إلى المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء أستراليا.
في الأشهر الأخيرة، أبلغ أعضاء البرلمان الفيدرالي عن ارتفاع حاد في الرسائل المسيئة والتهديدية، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية التي استدعت تدخل الشرطة.

وفي وقت لاحق ؛  أن حذرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية من بيئة متوترة بشكل متزايد تغذيها المعلومات المضللة والتوترات الجيوسياسية والخطاب المتطرف.

أستراليا رئيس الوزراء الأسترالي الشرطة الأسترالية ذا لودج كانبرا

