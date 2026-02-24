من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام سموحة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية أول مشاركة رسمية للمدافع الشاب هادي رياض مع الفريق الأحمر بعد انضمامه حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من صفوف بتروجيت.

وكان الأهلي قد ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع بعد التعاقد مع عمرو الجزار من البنك الأهلي ليصبح رياض خيارا إضافيا في مركز الدفاع مع تأكيد الجهاز الفني على أهميته في المرحلة المقبلة.

دخول مفاجئ بعد إصابة مرعي

دخل هادي رياض اللقاء كبديل في الدقيقة 18 بعد تعرض زميله ياسين مرعي لإصابة في الحوض والعضلة الضامة ليخوض بذلك أول مباراة رسمية له بقميص الأهلي.

وعلى الرغم من دخوله المفاجئ تمكن اللاعب من فرض وجوده على أرض الملعب وقدم أداءً مميزًا ساهم بشكل مباشر في حفاظ الفريق على نظافة شباكه وتحقيق الفوز الثمين بهدف دون رد سجله مروان عثمان.

ووفقًا لإحصاءات شبكة "SofaScore" العالمية حصل هادي رياض على أعلى تقييم في المباراة بواقع 7.7 وهو رقم يعكس تأثيره الدفاعي الكبير خلال دقائق مشاركته البالغة 72 دقيقة.

لمس اللاعب الكرة 43 مرة نفذ 6 تشتيتات استعاد الكرة مرتين ونجح في منع تسديدتين من الوصول إلى مرمى الفريق فضلًا عن فوزه بجميع الالتحامات الهوائية الست بنسبة نجاح 100% وعدم تعرضه لأي مراوغة.

أداء دفاعي متكامل

تأتي هذه الإحصاءات لتؤكد أن هادي رياض لم يكن مجرد لاعب بديل بل عنصر أساسي حافظ على توازن دفاع الأهلي في مواجهة سموحة خصوصًا مع غياب لاعبين مؤثرين آخرين بسبب الإصابات والإيقافات.

وأكمل رياض 25 تمريرة صحيحة من أصل 32 بنسبة دقة بلغت 78% وأرسل 6 كرات طولية ناجحة من أصل 10 مما أضاف لمسة فنية هامة في بناء الهجمات من الخلف وظهر وعيه التكتيكي الكبير وقدرته على التكيف مع الضغط في أول ظهور رسمي له.

تصريحات هادي بعد أول مشاركة

وعقب المباراة عبر هادي رياض عن سعادته الغامرة بالظهور الأول مع الأهلي حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": " "لكل شيء بداية ولكل كتاب صفحة أولى والنهارده كانت صفحتي الأولى مع النادي الأهلي. حلم من طفولتي حلمته وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده حققته ولعبت أول مباراة رسمية مع النادي الأهلي. الحمد لله حمدًا كثيرًا وإن شاء الله القادم أفضل."

انتصار مهم قبل مواجهة زد

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة وقوية أمام فريق زد المقرر السبت 28 فبراير ضمن منافسات الدوري الممتاز وسط ترقب كبير لمعرفة حجم غياب ياسين مرعي الذي سيخضع لفحص طبي وأشعة اليوم لتحديد مدى جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وقد يسهم تألق هادي رياض في تعزيز خيارات الجهاز الفني أمام غياب لاعبين مؤثرين مما يرفع سقف المنافسة داخل الفريق على مراكز الدفاع الأساسية.

استمرار النتائج الإيجابية

بهذا الفوز على سموحة واصل الأهلي نتائجه الإيجابية حيث ارتقى إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 36 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وقد لعب الفوز دورًا محوريًا في تعزيز الروح المعنوية للفريق قبل دخول سلسلة المباريات الحاسمة التي ستحدد ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.