قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟

هادى رياض
هادى رياض

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام سموحة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية أول مشاركة رسمية للمدافع الشاب هادي رياض مع الفريق الأحمر بعد انضمامه حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من صفوف بتروجيت.

وكان الأهلي قد ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع بعد التعاقد مع عمرو الجزار من البنك الأهلي ليصبح رياض خيارا إضافيا في مركز الدفاع مع تأكيد الجهاز الفني على أهميته في المرحلة المقبلة.

دخول مفاجئ بعد إصابة مرعي

دخل هادي رياض اللقاء كبديل في الدقيقة 18 بعد تعرض زميله ياسين مرعي لإصابة في الحوض والعضلة الضامة ليخوض بذلك أول مباراة رسمية له بقميص الأهلي.

وعلى الرغم من دخوله المفاجئ تمكن اللاعب من فرض وجوده على أرض الملعب وقدم أداءً مميزًا ساهم بشكل مباشر في حفاظ الفريق على نظافة شباكه وتحقيق الفوز الثمين بهدف دون رد سجله مروان عثمان.

ووفقًا لإحصاءات شبكة "SofaScore" العالمية حصل هادي رياض على أعلى تقييم في المباراة بواقع 7.7 وهو رقم يعكس تأثيره الدفاعي الكبير خلال دقائق مشاركته البالغة 72 دقيقة.

لمس اللاعب الكرة 43 مرة نفذ 6 تشتيتات استعاد الكرة مرتين ونجح في منع تسديدتين من الوصول إلى مرمى الفريق فضلًا عن فوزه بجميع الالتحامات الهوائية الست بنسبة نجاح 100% وعدم تعرضه لأي مراوغة.

أداء دفاعي متكامل

تأتي هذه الإحصاءات لتؤكد أن هادي رياض لم يكن مجرد لاعب بديل بل عنصر أساسي حافظ على توازن دفاع الأهلي في مواجهة سموحة خصوصًا مع غياب لاعبين مؤثرين آخرين بسبب الإصابات والإيقافات.

وأكمل رياض 25 تمريرة صحيحة من أصل 32 بنسبة دقة بلغت 78% وأرسل 6 كرات طولية ناجحة من أصل 10 مما أضاف لمسة فنية هامة في بناء الهجمات من الخلف وظهر وعيه التكتيكي الكبير وقدرته على التكيف مع الضغط في أول ظهور رسمي له.

تصريحات هادي بعد أول مشاركة

وعقب المباراة عبر هادي رياض عن سعادته الغامرة بالظهور الأول مع الأهلي حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": " "لكل شيء بداية ولكل كتاب صفحة أولى والنهارده كانت صفحتي الأولى مع النادي الأهلي. حلم من طفولتي حلمته وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده حققته ولعبت أول مباراة رسمية مع النادي الأهلي. الحمد لله حمدًا كثيرًا وإن شاء الله القادم أفضل."

انتصار مهم قبل مواجهة زد

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة وقوية أمام فريق زد المقرر السبت 28 فبراير ضمن منافسات الدوري الممتاز وسط ترقب كبير لمعرفة حجم غياب ياسين مرعي الذي سيخضع لفحص طبي وأشعة اليوم لتحديد مدى جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وقد يسهم تألق هادي رياض في تعزيز خيارات الجهاز الفني أمام غياب لاعبين مؤثرين مما يرفع سقف المنافسة داخل الفريق على مراكز الدفاع الأساسية.

استمرار النتائج الإيجابية 

بهذا الفوز على سموحة واصل الأهلي نتائجه الإيجابية حيث ارتقى إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 36 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وقد لعب الفوز دورًا محوريًا في تعزيز الروح المعنوية للفريق قبل دخول سلسلة المباريات الحاسمة التي ستحدد ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

هادي رياض سموحة النادي الأهلي الأهلي بتروجيت عمرو الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية

منسق أممي: أزمة إنسانية متفاقمة في أوكرانيا بسبب استهداف قطاع الطاقة

أرشيفية

أخبار التوك شو| استقرار حالة الطقس..انطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر المستحقة.. مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة
أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة
أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد