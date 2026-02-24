قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛  اجتماعاً مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والمُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مُستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، والمهندس/ أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، واللواء خالد حمدي، ممثلاً لهيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، والمُهندس أحمد عبدالعظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع المُوسع يأتي اتصالاً بالمُتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'؛ مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مخصصات مالية إضافية، بما يضمن سرعة إنهاء مشروعات هذه المرحلة، ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم التمويلي الإضافي يستهدف تذليل كافة العقبات، ودفع العمل ميدانياً بأقصى طاقة؛ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروعات الجاري إنهاؤها، مع التأكيد على التسليم الفوري للمشروعات المكتملة لبدء تشغيلها، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين في الريف المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أفاد التقرير بأنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 22557 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً مستهدفاً في 1477 قرية بـ 20 محافظة، مع استلام 17204 مشروعات مُنفذة، لافتاً إلى أن التقرير سجل تسارعاً في معدلات الإنجاز خلال الفترة من 25 يناير حتى 24 فبراير 2026، تمثلت في إنهاء الأعمال بـ 15 قرية، وإتمام 239 مشروعاً، واستلام 204 منها في جميع القطاعات، فضلاً عن الموقف المالي لتنفيذ المرحلة الأولي والمُخصصات اللازمة لاستكمال الأعمال المُتبقية بهذه المرحلة لاسيما ضمن الأولوية العاجلة.

حياة كريمة مجلس الوزراء مدبولي المرحلة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس الكرواتي ينتقد زيارة وزير دفاع بلاده لإسرائيل ويدعو لوقف التعاون العسكري

متنياهو إنجلمان

في حال تصاعد التوترات مع إيران.. تحذير للإسرائيليين بالإخلاء الفوري

أرشيفية

الجامعة العربية تدين إحراق مسجد في الضفة الغربية وتطالب بوقفة دولية

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد