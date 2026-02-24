رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ اجتماعاً مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مُستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، والمهندس/ أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، واللواء خالد حمدي، ممثلاً لهيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، والمُهندس أحمد عبدالعظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع المُوسع يأتي اتصالاً بالمُتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'؛ مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مخصصات مالية إضافية، بما يضمن سرعة إنهاء مشروعات هذه المرحلة، ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم التمويلي الإضافي يستهدف تذليل كافة العقبات، ودفع العمل ميدانياً بأقصى طاقة؛ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروعات الجاري إنهاؤها، مع التأكيد على التسليم الفوري للمشروعات المكتملة لبدء تشغيلها، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين في الريف المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أفاد التقرير بأنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 22557 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً مستهدفاً في 1477 قرية بـ 20 محافظة، مع استلام 17204 مشروعات مُنفذة، لافتاً إلى أن التقرير سجل تسارعاً في معدلات الإنجاز خلال الفترة من 25 يناير حتى 24 فبراير 2026، تمثلت في إنهاء الأعمال بـ 15 قرية، وإتمام 239 مشروعاً، واستلام 204 منها في جميع القطاعات، فضلاً عن الموقف المالي لتنفيذ المرحلة الأولي والمُخصصات اللازمة لاستكمال الأعمال المُتبقية بهذه المرحلة لاسيما ضمن الأولوية العاجلة.