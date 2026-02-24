عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، يوم الثلاثاء ٢٤ فبراير، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يعكس الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين وحرصهما على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما أكد التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما شهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الوزيران على أهمية اللجوء للمسارات الدبلوماسية والسياسية لتسويات النزاعات، وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.