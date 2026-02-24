قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطورات الإقليم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثمن الوزيران خلال الاتصال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، واستعرض فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر لمحاولة تهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو التوصل الى تسوية سلمية توافقية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا مصر روسيا الولايات المتحدة

