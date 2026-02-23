قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو يصل إلى كييف

أ ش أ

 وصل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، مايك بومبيو إلى العاصمة الأوكرانية كييف ، حيث اجتمع مع روسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، لمناقشة الخطوات المقبلة في التعاون الأوكراني الأمريكي، بما في ذلك تعزيز الدعم الدفاعي ، ومواصلة الضغط في مواجهة العقوبات وإرساء ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا.

وقال ستيفانتشوك ، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن "زيارة بومبيو تبعث برسالة مهمة تؤكد استمرار الاهتمام والدعم لأوكرانيا".

وأكد أنه "لا يزال الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بالغ الأهمية لبلادنا ولأمن الفضاء عبر الأطلسي برمته".

كما أطلع ستيفانتشوك بومبيو على الوضع الأمني ​​الراهن، مسلطا الضوء على استمرار روسيا في مهاجمة البنية التحتية المدنية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو العاصمة الأوكرانية كييف روسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان الأوكراني فيرخوفنا رادا التعاون الأوكراني الأمريكي ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

مجلس النواب

برلماني: توافق مصري سعودي حاسم لفرض السلام في غزة ووقف التصعيد الإقليمي والتوتر

السيسي ووليي العهد

برلماني: قمة السيسي وبن سلمان خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التنسيق العربي المشترك ورفض التصعيد في المنطقة

مجلس النواب

خطة النواب تناقش مشروع قانون الضريبة العقارية.. الأربعاء

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

