وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو يصل إلى كييف

وصل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، مايك بومبيو إلى العاصمة الأوكرانية كييف ، حيث اجتمع مع روسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، لمناقشة الخطوات المقبلة في التعاون الأوكراني الأمريكي، بما في ذلك تعزيز الدعم الدفاعي ، ومواصلة الضغط في مواجهة العقوبات وإرساء ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا.

وقال ستيفانتشوك ، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن "زيارة بومبيو تبعث برسالة مهمة تؤكد استمرار الاهتمام والدعم لأوكرانيا".

وأكد أنه "لا يزال الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بالغ الأهمية لبلادنا ولأمن الفضاء عبر الأطلسي برمته".

كما أطلع ستيفانتشوك بومبيو على الوضع الأمني ​​الراهن، مسلطا الضوء على استمرار روسيا في مهاجمة البنية التحتية المدنية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.