حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 24 فبراير 2026 أجواءً شتوية غير معتادة، وسط تحذيرات من انخفاض مفاجئ وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن جهات الرصد الجوي.

حالة الطقس غدا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تتسم ببرودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن تميل الأجواء للدفء نهارًا، بينما تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا ليلًا، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن مصر على موعد مع حالة مناخية نادرة لم تشهدها منذ سنوات، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات مئوية أقل من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، وهو ما يعد تغيرًا حادًا ومفاجئًا.

درجات الحرارة

وأوضح فهيم أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل نحو 20 درجة مئوية في محافظات الوجه البحري، ونحو 21 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، مع ظهور شبورة مائية متوسطة الكثافة على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في مناطق الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار تتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، حيث تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأشار إلى نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية على مساحات واسعة من الجمهورية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتًا إلى أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط يتراوح ما بين متر ومترين، خاصة على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى خليج السويس والبحر الأحمر.

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من أن الخطورة الحقيقية لهذه الحالة الجوية تكمن في تزامن الرياح الشمالية الباردة مع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لكبار السن والأطفال، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال فترات الطقس غير المستقر.