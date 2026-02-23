قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 24 فبراير 2026 أجواءً شتوية غير معتادة، وسط تحذيرات من انخفاض مفاجئ وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن جهات الرصد الجوي.

حالة الطقس غدا 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تتسم ببرودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن تميل الأجواء للدفء نهارًا، بينما تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا ليلًا، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن مصر على موعد مع حالة مناخية نادرة لم تشهدها منذ سنوات، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات مئوية أقل من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، وهو ما يعد تغيرًا حادًا ومفاجئًا.

درجات الحرارة 

وأوضح فهيم أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل نحو 20 درجة مئوية في محافظات الوجه البحري، ونحو 21 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، مع ظهور شبورة مائية متوسطة الكثافة على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في مناطق الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار 

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار تتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، حيث تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأشار إلى نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية على مساحات واسعة من الجمهورية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتًا إلى أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط يتراوح ما بين متر ومترين، خاصة على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى خليج السويس والبحر الأحمر.

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من أن الخطورة الحقيقية لهذه الحالة الجوية تكمن في تزامن الرياح الشمالية الباردة مع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لكبار السن والأطفال، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال فترات الطقس غير المستقر.

درجات الحرارة الرصد الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس المستقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

فتحي سند

تزامنا مع مباراة الأهلي وسموحة.. فتحي سند يثير الجدل: ليس كل ما يعرف يقال

الاهلي

إعلامي يكشف سبب إصابات لاعبي الأهلي المتكررة

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يفوز بهدف على إيفرتون ويقتحم المربع الذهبي بالبريميرليج

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد