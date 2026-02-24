مصـ.رع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أقاربه، بعدما أقدم نجل خالته على طعنه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته في الحال، وذلك بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وفي هذا الصدد، قالت جارة الضحية، منزلها جانب ورشته مباشرة، إن "عبد الرحمن كان يمتلك ورشة "دوكو" في مدينة نصر، وكان متواجدا بيننا منذ سنوات طويلة، لم نر منه خلالها سوى كل خير. عرفناه إنسانا مجتهدا، يسعى وراء رزقه بعرق وجهد، ويتحمل مشقة العمل من أجل لقمة العيش دون شكوى أو تذمر. كان مثالا للشخص الكادح الذي يكرّس وقته وحياته لعمله، محافظا على سمعته الطيبة وعلاقاته الطيبة مع الجميع".

وأضافت جارة الضحية، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “خبر وفاته شكل صدمة كبيرة لنا جميعا، إذ لم يكن مجرد صاحب ورشة في المنطقة، بل كان شخصا قريبا من القلوب، حاضرا في تفاصيل يومنا بحكم العِشرة والعمل والمعاملة الطيبة، لذلك تأثرت كثيرا عند سماع الخبر، وحزنت عليه حزنا شديدا، لما عرفته عنه من أخلاق طيبة وسيرة حسنة بين الناس”.

وتابعت: "كان إنسانا بسيطا، مجتهدا، عاش يسعى لرزقه بالحلال، وترك وراءه حالة من الحزن والأسى في نفوس كل من عرفه وتعامل معه".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط جميع المتهمين المتورطين في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب إثر مشاجرة وقعت داخل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.