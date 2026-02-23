قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تارا عماد تطلب من عباس الريس أن تشاركه رحلته للبحث عن الحقيقة في إفراج

تارا عماد
تارا عماد
سعيد فراج

بكل عفوية وحماس نابع من إعجاب دفين، تعرض كراميلا (تارا عماد) على عباس الريس (عمرو سعد) أن تصبح شريكة له في رحلته للبحث عن الحقيقة في جريمة قتله لزوجته وبناته، وتقول له "ما تخليني أبقى بطلة معاك في القصة"، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إفراج الذي يُرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

تارا عماد 

بهذه الجملة تعرض كراميلا على عباس الريس المزيد من المساعدات، وذلك أثناء خروجهما سوياً بعد أن دعاها على العشاء وفتح لها قلبه وكشف عن المزيد من تفاصيل حياته. فأخبرها أنه يبحث عن شقيقه عوف، وعندما ترى صورته تتعرف عليه على الفور، لأنها تراه يتردد بشكل دائم على الفندق الذي تغني فيه، في زيارات متكررة لشارون صاحب الفندق.

وبرغم صعوبة دخول الفندق لاتباعه نظام أمني صارم، لا تتردد كراميلا في مساعدة عباس في الدخول إلى هناك ومقابلة شارون.

هكذا تتقدم كراميلا خطوة جديدة داخل عالم عباس المظلم، لتصبح شريكته في البحث عن الحقيقة، وربما في مواجهة الخطر أيضاً. لكن مع كل خطوة أقرب إلى عالم عباس، تبتعد كراميلا خطوة عن أمانها القديم. فهل تدرك حجم المخاطرة التي وضعت نفسها فيها؟ وهل ستظل مجرد داعمة في رحلته، أم تتحول إلى هدف جديد في لعبة أكبر منها؟.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

مسلسل إفراج تارا عماد عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

السفير البريطاني السابق لدى واشنطن

فضيحة سياسية.. اعتقال السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بسبب ملفات أبستين

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 ساعات

زيلينسكي

زيلينسكي يناشد ترامب: "ابقَ إلى جانبنا".. ويتهمه بالتساهل مع بوتين

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد