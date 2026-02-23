قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
رياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري

حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب  تشكيل الفريق لمواجهة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – بيكهام– ياسين– بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان.

خط الهجوم: امام عاشور – بن شرقي– مروان عثمان.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات.

الأهلي سموحة الدوري المصري

