قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

يعد قياس مستوى السكر في الدم من أهم الوسائل التي تساعد مريض السكري على متابعة حالته الصحية وتحديد العلاج المناسب. فالكثير من المرضى يكتفون بقياس السكر مرة واحدة في اليوم، بينما يؤكد الأطباء أن اختلاف أوقات القياس يعطي صورة أوضح عن استجابة الجسم للطعام والدواء.

قياس السكر في رمضان

أوضحت دكتورة هناء جميل، استشارى الباطنة والغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قياس السكر ليس مجرد رقم، بل أداة تساعد الطبيب والمريض على فهم طبيعة التغيرات في مستوى الجلوكوز. وأضافت أن المتابعة المنتظمة تساعد على تحديد العلاج المناسب وتجنب المضاعفات التي قد تنتج عن عدم استقرار السكر.

الأوقات الصحيحة لقياس السكر

و أكدت جميل أن هناك أوقاتًا محددة لقياس السكر تعطي نتائج أكثر دقة وتساعد على تقييم الحالة بشكل أفضل:

قبل الإفطار: هذا القياس يعكس مستوى السكر أثناء الصيام، ويساعد على معرفة مدى استقرار الجلوكوز خلال الليل. إذا كانت القراءات مرتفعة باستمرار، فقد يشير ذلك إلى حاجة المريض لتعديل العلاج.

بعد الإفطار بساعتين: يوضح هذا القياس مدى ارتفاع السكر نتيجة الطعام. فإذا كان الارتفاع كبيرًا، فقد يحتاج المريض إلى تعديل نوعية الطعام أو الجرعات العلاجية.

قبل النوم: يساعد هذا القياس على التأكد من أن مستوى السكر ليس منخفضًا بشكل خطير أثناء الليل، خاصة لدى المرضى الذين يتناولون الأنسولين.

عند الشعور بأعراض غير طبيعية: مثل الدوخة، التعرق، العصبية، أو الخمول. هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بتغير مستوى السكر، والقياس يساعد على اتخاذ إجراء سريع.

لماذا تختلف قراءات السكر؟

تختلف قراءات السكر من شخص لآخر بناءً على عدة عوامل، منها نوع الطعام، مستوى النشاط البدني، والالتزام بالعلاج. لذلك لا يجب الاعتماد على قراءة واحدة فقط للحكم على الحالة.

و قالت جميل إن الهدف من القياس هو متابعة الاتجاه العام للسكر: هل هو مستقر، مرتفع، أم منخفض؟ فالمتابعة المستمرة تساعد الطبيب على اتخاذ قرارات علاجية دقيقة.

دور القياس في تحديد العلاج

أوضحت استشاري الغدد أن علاج السكري لا يعتمد على رقم واحد، بل على مجموعة قراءات متكررة. فإذا كانت القراءات مرتفعة باستمرار، فقد يوصي الطبيب بتعديل الجرعات أو إضافة علاج جديد.

أما إذا كانت القراءات مستقرة ضمن المعدلات الطبيعية، فهذا يدل على أن الخطة العلاجية الحالية مناسبة، لذلك ينصح الأطباء بتدوين القراءات في سجل خاص لعرضها على الطبيب خلال المتابعة.

نصائح لتنظيم السكر

قدمت دكتورة هناء جميل عدة نصائح تساعد على تنظيم مستوى السكر والحفاظ على استقراره:

قياس السكر في أوقات ثابتة يوميًا.

تدوين القراءات لمتابعتها مع الطبيب.

تجنب الأطعمة عالية السكر والكربوهيدرات البسيطة.

ممارسة نشاط بدني معتدل يساعد على تحسين استجابة الجسم للإنسولين.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

هذه النصائح البسيطة يمكن أن تساعد مريض السكري على إدارة حالته بشكل أفضل وتقليل التقلبات الكبيرة في مستوى الجلوكوز.