قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
أسماء عبد الحفيظ

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، اليوم يحمل لك فرصة التركيز على ما هو مهم حقًا. بطبعك الجدي والواقعي، تميل إلى التحليل العميق واتخاذ قرارات مدروسة، واليوم قد تشعر بأن لديك القدرة على وضع خطة طويلة المدى لمشروع أو لمستقبلك الشخصي. 

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

طاقة الفلك تدعم الصبر والانضباط، وهي وقت مثالي لوضع أسس متينة لأي خطوة مقبلة.

نصيحة برج الجدي

تجنب التسرع في القرارات، واستثمر صبرك وخبرتك لتثبيت خطواتك على أرض صلبة.

صفات برج الجدي

منظم، صبور، طموح، يقدّر الاستقرار. قوته في التخطيط والالتزام، وضعفه أحيانًا في الجمود أو التمسك بالأفكار القديمة.

مشاهير برج الجدي

من مشاهير البرج سيرين عبد النور،  دواين جونسون، الذي يعكس التصميم والقوة والعمل المتواصل لتحقيق الأهداف.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب للتفكير الاستراتيجي وتقييم مشاريعك. قد تضطر لاتخاذ قرار مهم بشأن استثمار أو مهمة عمل كبيرة. التزامك بالخطط والتفاني في العمل يجلب نتائج ملموسة ويزيد احترام الآخرين لمهاراتك.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تحتاج إلى بعض التوازن بين العمل والعلاقات. المرتبط قد يشعر بالحاجة لإعادة التواصل مع الشريك بشكل أعمق وصادق.
الأعزب قد يجد اليوم فرصة لقاء شخص يناسب شخصيته الواقعية والمستقرة، والعلاقة قد تتطور تدريجيًا.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بصحتك البدنية، ومارس تمارين منتظمة لتخفيف الضغوط النفسية. الغذاء المتوازن ضروري للحفاظ على نشاطك.

برج الجدي وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل فرصًا للنمو الشخصي والمهني. ستشهد استقرارًا تدريجيًا في حياتك العملية والعاطفية، مع إمكانية تحقيق أهداف مادية مهمة.

برج الجدي حظك اليوم حظك اليوم السبت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

تامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية

رحاب مطاوع

رحاب مطاوع في عباءة وردة بثاني أمسية لعيد الحب بالأوبرا

جنا دياب

جنا دياب تطرح أغنية معاك بغني

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

برج القوس حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تنجر وراء رغبات عابرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد