برلماني : دمج مراحل حياة كريمة خطوة حاسمة لتسريع التنمية وتحسين حياة المواطنين

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدمج المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة يمثل خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أكبر أثر ملموس في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم. أن المبادرة تعد من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية في الريف المصري، مشيرًا إلى أن دمج المراحل يساهم في تقليل زمن التنفيذ وزيادة كفاءة توزيع الموارد، مع ضمان استمرارية الإنجازات السابقة دون توقف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، توجيهات الرئيس تضمنت أيضًا الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمجالس المحلية، وتقصير مدة تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، ودمج عدد من المراحل لضمان أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات ملموسة وسريعة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مشروع تنموي، بل تمثل نموذجًا للعمل الوطني المتكامل الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز العدالة المجتمعية، ويضمن تحسين مستوى معيشة كل مواطن في مصر.