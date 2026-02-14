تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت من نظيره موناكو، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 22 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري مصطفى محمد وبقائه على مقاعد البدلاء.

وجاءت ثلاثية موناكو عن طريق سيمون أدينجرا (هدفين) ودينيس زكريا في الدقائق 25، 28، 30.

فيما جاء هدف نانت عن طريق فابيان كونتونز في الدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 65، حصول ألكسندر جولوفين لاعب موناكو على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

لوبيز، سنتونزي، سيلا، علي يوسف، أوازيم، ماتشادو، كوكولين، كابا، تابيبـو، كابيلا وأبلين.

ويحتل فريق موناكو المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز السادس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم:

شارك مصطفى محمد في 18 مباراة هذا الموسم مع الفريق الفرنسي، إذ سجل 3 أهداف فقط.