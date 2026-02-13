مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي

أعلن أحمد القنطاري، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه أمام موناكو، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري مصطفى محمد كلاعب أساسي، ووجاء اسمه ضمن اللاعبين على مقاعد البدلاء.

تشكيل نانت

لوبيز، سنتونزي، سيلا، علي يوسف، أوازيم، ماتشادو، كوكولين، كابا، تابيبو، كابيلا أبلين.

ويحتل فريق موناكو المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 64 نقطة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم

شارك مصطفى محمد في 18 مباراة هذا الموسم مع الفريق الفرنسي، وسجل خلالها 3 أهداف فقط.