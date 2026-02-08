بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر بهدف من ليون بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت من نظيره أولمبيك ليون، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نانت تواجد الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي في هجوم الفريق.

وجاء هدف ليون الوحيد في اللقاء عن طريق بافيل شولتس في الدقيقة 25.

وغادر مصطفى محمد منذ بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، ودخل بدلا منه يوسف العربي.

وشهدت الدقيقة 61، حصول البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد المعار إلى ليون على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

لوبيز، سنتونزي، أميان، علي يوسف، كوزا، لوبينان، كابا، كابيلا، تابيبـو، مصطفى محمد وأبلين

وبتلك النتيجة، يحتل فريق أولمبيك ليون المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من جدول الترتيب.

يُذكر أن فريق لانس يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الذي سيواجه نظيره أولمبيك مارسيليا غدًا في ديربي فرنسا، في إطار نفس الجولة.