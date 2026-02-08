استعدي لرمضان .. طريقة تدميس الفول في البيت بخطوات سهلة وطعم المحلات

يُعد الفول المدمس من الأكلات الشعبية الأساسية على مائدة السحور في رمضان، ويحرص الكثيرون على تحضيره في المنزل؛ لضمان جودته ونظافته، ويؤكد خبراء الطهي أن تدميس الفول في البيت لا يحتاج إلى مجهود كبير، فقط اتباع خطوات صحيحة للحصول على طعم مميز وقوام متماسك.

اختيار الفول المناسب

يُنصح باستخدام الفول البلدي الجاف، مع التأكد من سلامة الحبوب وخلوها من الشوائب، ثم غسلها جيدًا عدة مرات قبل النقع.

خطوة النقع

يُنقع الفول في كمية وفيرة من الماء لمدة 8 إلى 12 ساعة، ويفضل تغيير ماء النقع مرة واحدة على الأقل، ما يساعد على سرعة التسوية وتقليل الانتفاخ.

طريقة التدميس

بعد النقع، يُصفّى الفول ويوضع في قدر عميق، ويُغطى بالماء الساخن، ويمكن إضافة حبة طماطم أو جزرة واحدة لإعطاء لون وطعم مميزين.

يُترك الفول على نار هادئة جدًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات حتى تمام النضج، مع إضافة الماء الساخن عند الحاجة.

نصائح للحصول على فول ناجح

1- عدم إضافة الملح إلا بعد نضج الفول تمامًا.

2- الحفاظ على النار هادئة طوال فترة التدميس.

3- تغطية القدر بإحكام لمنع تبخر الماء سريعًا.

ويؤكد الخبراء أن تدميس الفول في المنزل يمنح طعمًا غنيًا ومضمونًا، مع إمكانية حفظه في الثلاجة أو الفريزر لاستخدامه لاحقًا دون فقدان نكهته.