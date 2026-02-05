طريقة تدميس الفول قبل رمضان وتخزينه بسهولة

يعد الفول المدمس من الأكلات الأساسية على السحور في رمضان، ويمكن تدميسه مسبقًا وتخزينه لتوفير الوقت والمجهود خلال الشهر الكريم.



المقادير:

1 كيلو فول تدميس

ماء للنقع والسلق

1 حبة طماطم (اختياري)

1 جزرة صغيرة (اختياري)

رشة عدس أصفر أو أرز (اختياري ليساعد على التسوية)

طريقة التحضير

تنقية وغسل الفول

يُغسل الفول جيدًا ويُنقى من أي شوائب.

نقع الفول

يُنقع الفول في ماء وفير لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو طوال الليل، مع تغيير الماء مرة أو مرتين.

بدء التدميس

يوضع الفول في قدر التدميس أو حلة عميقة، ثم يُضاف الماء الساخن حتى يغطيه تمامًا.



إضافة المكونات المساعدة

يمكن إضافة الطماطم أو الجزر أو القليل من العدس أو الأرز لتسريع التسوية وتحسين اللون والطعم.

الطهي

يُترك الفول على نار هادئة جدًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات حتى ينضج تمامًا، مع متابعة مستوى الماء وإضافة ماء ساخن عند الحاجة.

طريقة التخزين قبل رمضان

يُترك الفول ليبرد تمامًا.

يُقسم إلى حصص حسب الاستخدام.

يُحفظ في أكياس أو علب محكمة الغلق.

يُوضع في الفريزر ويمكن أن يظل صالحًا لمدة شهر أو أكثر.

عند الاستخدام

يُخرج الفول من الفريزر ويُترك ليذوب، ثم يُسخن ويُتبل حسب الرغبة بالزيت والليمون والطحينة أو أي إضافات مفضلة.