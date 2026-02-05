وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعلان القنصلية العامة في هامبورج عن تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي استضافه السفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في برلين، على شرف الوزير والوفد المشارك في الجناح المصري بمعرض «فروت لوجستيكا»، وبحضور القنصل العام المصري في هامبورج السيدة داليا عبد الفتاح.

وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بتدشين كيانات تشجع على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى أوروبا بصفة عامة والمانيا بصفة خاصة، منوها إلى اهتمام وزارة الزراعة، بتبني جيل جديد من المصدرين المصريين ممن يمتلكون ادوات العصر في مجالات هامة مثل الرقمنة والترويج والتسويق والتعبئة والإنتاج. واشار سيادته إلى ان شباب المصدرين سيحملون راية فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية ومضاعفتها.

من جانبه، رحب السفير المصري في برلين الدكتور محمد البدري - بهذه المبادرة مشيرا إلى انها تبني على أسس ارستها اجيال من كبار المصدرين المصريين العاملين في السوق الالماني والأوروبي، ومن شأنها ان تسهم في المستهدف من مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية إلى المانيا.

وفي تقديمها للمجلس اشارت داليا عبد الفتاح - القنصل العام المصري في هامبورج - إلى انه كيان غير ربحي يجمع ويمثل المستوردين المصريين في شمال المانيا– ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا.

واشارت في هذا الاطار، إلى مهام المجلس كمظلة تنسيقية جامعة للمستوردين للصادرات الزراعية المصرية في شمال المانيا، تعظم منها وتروج لها، وتذلل المصاعب والعوائق التي تواجهها لوجيستيا وفنيا من خلال التواصل مع الجهات المعنية في مصر وألمانيا – بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في هامبورج والبعثة الدبلوماسية والمكتب التجاري في برلين .

منع الممارسات الاحتكارية والحد من التنافس السلبي

كما يستهدف المجلس منع الممارسات الاحتكارية والحد من التنافس السلبي، وربط الصادرات المصرية بولايات الشمال بشبكات التصدير إلى سائر الولايات الألمانية وأوروبا، فضلا عن دعم التوظيف النظامي للعمالة المصرية المؤهلة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، وغيرها من الأنشطة.

واوضحت القنصل العام المصري في هامبورج إلى ان المجلس سيعمل على تبني منظومة للوساطة في بيع السلع المصرية في اسواق شمال المانيا، وإنشاء منصة إلكترونية للترويج والتواصل، و التنسيق الوثيق مع البعثة في هامبورج للتواصل مع الجهات المصرية والألمانية لفتح الأسواق وتسهيل الجوانب اللوجستية، وإنشاء شبكة تواصل وتبادل معلومات مع نظراء ومؤسسات مماثلة، وبحث تأسيس منافذ دائمة أو مؤقتة لترويج الصادرات المصرية.



هذا، وقد وقع النظام الأساسي للمجلس ممثلين عن سبعة شركات المانية عاملة في مجال استيراد الحاصلات الزراعية في شمال المانيا هي HAS GASTRO GMBH –

STARFRUIT INTERNATIONAL GMBH –

SAS ALPHA GROUP –

AGRO TRADE IMPORT & EXPORT –

AGRO TRADE HOLLAND B.V –

ADLERGREEN GMBH –

HASSAN GMBH

وينص النظام الأساسي لمجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال المانيا على ان عضويته مفتوحة لكافة الشركات والأشخاص العاملين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والغذائية والمعنيين بتدشين أعمال ومعاملات تجارية في ولايات شمال المانيا.