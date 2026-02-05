قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن

مركز المعلومات
مركز المعلومات
كتب محمود مطاوع

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن " الوكالة الدولية للطاقة" بعنوان "كيف يمكن للابتكار أن يؤمّن أسواق البطاريات المستقبلية وإمدادات المعادن؟"، تناول فيه الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن وتحسين كفاءة إنتاج البطاريات على مستوى العالم، والذي أوضح أن الطلب على البطاريات ارتفع بأكثر من أربعين ضعفًا منذ عام 2010 حتى عام 2024، في حين تراجعت أسعارها بأكثر من 90%، لتصل قيمة السوق العالمي إلى نحو 130 مليار دولار، وهو ما يتجاوز صافي واردات النفط لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة.

وقد غيّر هذا التحول السريع خريطة السوق، إذ لم تعد الإلكترونيات المحمولة سوى 5% من إجمالي الطلب، بينما تمثل السيارات الكهربائية نحو 75%، وأنظمة تخزين الطاقة 15%، والباقي لتطبيقات أخرى، كما أشار إلى أن سوق البطاريات ينقسم حاليًّا بين بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وبطاريات النيكل والمنجنيز والكوبالت (NMC) اللتين تتقاسمان الطلب العالمي بنسب متقاربة، وتُعد بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الأسرع نموًا بفضل تكلفتها المنخفضة وطول عمرها، رغم أن سلاسل الإمداد لكلا النوعين تظل مركزة في مناطق محدودة جغرافيًا، مما يثير تساؤلات حول أمن الإمدادات المستقبلية.

ويمثل الابتكار أداة رئيسة لتقليل هذا التركز وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، من خلال البحث في تطوير التقنيات القائمة وتبني بدائل جديدة. فالتطورات المستمرة في الكيمياء والتصميم والتصنيع لا تقتصر على خفض التكاليف فحسب، بل تسهم أيضًا في رفع الكفاءة وتحسين الأداء العام للبطاريات. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الابتكار ليس حلًا شاملًا، إذ يواجه المستثمرون الجدد في سوق البطاريات تحديات كبيرة أمام المنتجين المتمرسين، مما يجعل الاعتماد على ابتكارات تقنية مفاجئة أساسًا غير مستقر لاستراتيجية صناعية طويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن بطاريات الصوديوم أيون حظيت باهتمام متزايد عقب ارتفاع أسعار الليثيوم عام 2022، حيث تم طرح أولى السيارات المزودة بها في الصين عام 2023، وربطت وحدات تخزين ثابتة منها بالشبكة الكهربائية في عام 2024، ومع ذلك، فإن قدرتها التنافسية تظل مرهونة بارتفاع أسعار الليثيوم أو بتحسين كثافة الطاقة، علمًا بأن الصين يُتوقع أن تستحوذ على 95% من طاقتها الإنتاجية بحلول 2030. 

وجذبت البطاريات الصلبة استثمارات كبيرة بفضل وعودها بمدى قيادة أطول وأمان أعلى، غير أنها لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وتخطط شركات مثل "بي واي دي" الصينية و"تويوتا" اليابانية و"سامسونج" الكورية لبدء الإنتاج التجاري بين عامي 2027 و2030، مع توقع أن تظل هذه البطاريات مقتصرة على الأسواق المتقدمة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي بسبب ارتفاع تكاليفها الأولية وتعقيد تصنيعها.

أشار التقرير إلى أن بطاريات الليثيوم-الكبريت تلقى اهتمامًا خاصًا في الولايات المتحدة الأمريكية لما توفره من كثافة طاقة أعلى، رغم أنها تحتاج إلى مساحة أكبر مقارنة بالتقنيات الحالية. ومن المرجح أن يعتمدها قطاع الدفاع أولًا في حال تجاوز التحديات التقنية المتعلقة بالسلامة. كما لفت التقرير إلى تطوير أنواع أخرى من البطاريات المبتكرة مثل بطاريات التدفق الأحمر والهواء المعدني الموجهة لتخزين الطاقة طويل الأمد.

وستُبقي هيمنة بطاريات الليثيوم أيون حتى منتصف الثلاثينيات، إذ تمثل 95% من القدرة التصنيعية العالمية الحالية، بينما لا تتجاوز حصة البطاريات الصلبة 1% وبطاريات الصوديوم أيون 4%، معظمها في الصين. كما بيّن التقرير أن تراجع تمويل الشركات الناشئة من أكثر من 7 مليارات دولار عام 2021 إلى نحو 2 مليار دولار عام 2024 يزيد من صعوبة دخول المنافسين الجدد إلى السوق، في حين تواصل الشركات الكبرى مثل (CATL) ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 2.5 مليار دولار في البحث والتطوير عام 2024.

أكد التقرير في ختامه أن القادة المستقبليين في صناعة البطاريات سيكونون أولئك الذين يجمعون بين الابتكار التقني والكفاءة التصنيعية وسلاسل الإمداد القوية والكوادر المؤهلة، كما شدد على أن الابتكار سيظل المحرك الأساسي لتحسين الأداء وخفض التكاليف وتوسيع استخدام البطاريات في مختلف القطاعات، باعتبارها إحدى أهم التقنيات المحورية في أنظمة الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين.

بطاريات الليثيوم البطاريات المبتكرة صناعة البطاريات مركز المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف عن تفاصيل رحيل عبدالقادر عن الأهلي وقيمة الصفقة

الزمالك

الزمالك راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

عدي الدباغ

نادي هلال القدس يشيد بأداء عدي الدباغ مع الزمالك

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد