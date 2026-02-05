" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن " الوكالة الدولية للطاقة" بعنوان "كيف يمكن للابتكار أن يؤمّن أسواق البطاريات المستقبلية وإمدادات المعادن؟"، تناول فيه الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن وتحسين كفاءة إنتاج البطاريات على مستوى العالم، والذي أوضح أن الطلب على البطاريات ارتفع بأكثر من أربعين ضعفًا منذ عام 2010 حتى عام 2024، في حين تراجعت أسعارها بأكثر من 90%، لتصل قيمة السوق العالمي إلى نحو 130 مليار دولار، وهو ما يتجاوز صافي واردات النفط لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة.

وقد غيّر هذا التحول السريع خريطة السوق، إذ لم تعد الإلكترونيات المحمولة سوى 5% من إجمالي الطلب، بينما تمثل السيارات الكهربائية نحو 75%، وأنظمة تخزين الطاقة 15%، والباقي لتطبيقات أخرى، كما أشار إلى أن سوق البطاريات ينقسم حاليًّا بين بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وبطاريات النيكل والمنجنيز والكوبالت (NMC) اللتين تتقاسمان الطلب العالمي بنسب متقاربة، وتُعد بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الأسرع نموًا بفضل تكلفتها المنخفضة وطول عمرها، رغم أن سلاسل الإمداد لكلا النوعين تظل مركزة في مناطق محدودة جغرافيًا، مما يثير تساؤلات حول أمن الإمدادات المستقبلية.

ويمثل الابتكار أداة رئيسة لتقليل هذا التركز وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، من خلال البحث في تطوير التقنيات القائمة وتبني بدائل جديدة. فالتطورات المستمرة في الكيمياء والتصميم والتصنيع لا تقتصر على خفض التكاليف فحسب، بل تسهم أيضًا في رفع الكفاءة وتحسين الأداء العام للبطاريات. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الابتكار ليس حلًا شاملًا، إذ يواجه المستثمرون الجدد في سوق البطاريات تحديات كبيرة أمام المنتجين المتمرسين، مما يجعل الاعتماد على ابتكارات تقنية مفاجئة أساسًا غير مستقر لاستراتيجية صناعية طويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن بطاريات الصوديوم أيون حظيت باهتمام متزايد عقب ارتفاع أسعار الليثيوم عام 2022، حيث تم طرح أولى السيارات المزودة بها في الصين عام 2023، وربطت وحدات تخزين ثابتة منها بالشبكة الكهربائية في عام 2024، ومع ذلك، فإن قدرتها التنافسية تظل مرهونة بارتفاع أسعار الليثيوم أو بتحسين كثافة الطاقة، علمًا بأن الصين يُتوقع أن تستحوذ على 95% من طاقتها الإنتاجية بحلول 2030.

وجذبت البطاريات الصلبة استثمارات كبيرة بفضل وعودها بمدى قيادة أطول وأمان أعلى، غير أنها لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وتخطط شركات مثل "بي واي دي" الصينية و"تويوتا" اليابانية و"سامسونج" الكورية لبدء الإنتاج التجاري بين عامي 2027 و2030، مع توقع أن تظل هذه البطاريات مقتصرة على الأسواق المتقدمة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي بسبب ارتفاع تكاليفها الأولية وتعقيد تصنيعها.

أشار التقرير إلى أن بطاريات الليثيوم-الكبريت تلقى اهتمامًا خاصًا في الولايات المتحدة الأمريكية لما توفره من كثافة طاقة أعلى، رغم أنها تحتاج إلى مساحة أكبر مقارنة بالتقنيات الحالية. ومن المرجح أن يعتمدها قطاع الدفاع أولًا في حال تجاوز التحديات التقنية المتعلقة بالسلامة. كما لفت التقرير إلى تطوير أنواع أخرى من البطاريات المبتكرة مثل بطاريات التدفق الأحمر والهواء المعدني الموجهة لتخزين الطاقة طويل الأمد.

وستُبقي هيمنة بطاريات الليثيوم أيون حتى منتصف الثلاثينيات، إذ تمثل 95% من القدرة التصنيعية العالمية الحالية، بينما لا تتجاوز حصة البطاريات الصلبة 1% وبطاريات الصوديوم أيون 4%، معظمها في الصين. كما بيّن التقرير أن تراجع تمويل الشركات الناشئة من أكثر من 7 مليارات دولار عام 2021 إلى نحو 2 مليار دولار عام 2024 يزيد من صعوبة دخول المنافسين الجدد إلى السوق، في حين تواصل الشركات الكبرى مثل (CATL) ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 2.5 مليار دولار في البحث والتطوير عام 2024.

أكد التقرير في ختامه أن القادة المستقبليين في صناعة البطاريات سيكونون أولئك الذين يجمعون بين الابتكار التقني والكفاءة التصنيعية وسلاسل الإمداد القوية والكوادر المؤهلة، كما شدد على أن الابتكار سيظل المحرك الأساسي لتحسين الأداء وخفض التكاليف وتوسيع استخدام البطاريات في مختلف القطاعات، باعتبارها إحدى أهم التقنيات المحورية في أنظمة الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين.